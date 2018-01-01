На Волині у річці втопився молодий чоловік
Сьогодні, 10:39
У Ківерцівському районі під час відпочинку на воді втопився молодий чоловік.
Так, 13 серпня в річці Путилівка, що протікає через селище Цумань Ківерцівського району, під час купання потонув 31-річний чоловік, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали працівники групи водолазно-рятувальних робіт УДСНС України у Волинській області.
Вони ж виявили тіло загиблого та підняли його на поверхню.
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Так, 13 серпня в річці Путилівка, що протікає через селище Цумань Ківерцівського району, під час купання потонув 31-річний чоловік, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
На місце події працювали працівники групи водолазно-рятувальних робіт УДСНС України у Волинській області.
Вони ж виявили тіло загиблого та підняли його на поверхню.
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