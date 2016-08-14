Житло військовому замість пільг: у Луцьку «перекинуть» бюджетні гроші

У Луцьку перерозподілять гроші з міського бюджету.Про це йшлося у вівторок, 14 серпня, під час засідання бюджетної комісії Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що пропонують збільшили видатки на 307 тисяч гривень на придбання житла атовцям на умовах співфінансування.«Не вистачає коштів на житло для однієї родини», - сказала вона.Цю суму візьмуть за рахунок зменшення поточних видатків на надання пільг на оплату житлово комунальних послуг. Зокрема, це пільги, які надаються інвалідам з вадами зору.«Нарахувань має вистачити на пільги. На сьогодні є економія», - повідомила Єлова.Остаточне рішення ухвалять під час чергового засідання виконкому.