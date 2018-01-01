Через День міста у Луцьку перекриють центр





Про це повідомили під час прес-конференції щодо проведення XV Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» 14 серпня, пише



9 вересня з 8:00 до 12:00 від магазину «Перлина» до Київського майдану буде перекритий проспект Волі, до історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки – вулиця Шопена, а далі – Огієнка та Зої Космодем'янської.



Варто зауважити, що центр перекриють орієнтовно до 14:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку під час святкування Дня міста перекриють центральні вулиці.Про це повідомили під час прес-конференції щодо проведення XV Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» 14 серпня, пише Перший 9 вересня з 8:00 до 12:00 від магазину «Перлина» до Київського майдану буде перекритий проспект Волі, до історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки – вулиця Шопена, а далі – Огієнка та Зої Космодем'янської.Варто зауважити, що центр перекриють орієнтовно до 14:00.

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