вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Дня міста у Луцьку перекриють центр

До Дня міста у Луцьку перекриють центр
У Луцьку, під час святкування Дня міста, перекриють центральні вулиці.

Про це повідомили під час прес-конференції щодо проведення XV Міжнародного фестивалю «Поліське літо з фольклором» 14 серпня, пише Перший.

9 вересня з 8:00 до 12:00 від магазину «Перлина» до Київського майдану буде перекритий проспект Волі, до історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки – вулиця Шопена, а далі – Огієнка та Зої Космодем'янської.

Варто зауважити, що центр перекриють орієнтовно до 14:00.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перекриття дороги, Луцьк, центр. фестиваль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
«Атовців і лучан хочуть зіткнути лобами»: у Луцьку обурені «перекиданням» бюджетних грошей. ФОТО. ВІДЕО
Безіменна вулиця і неназваний ставок: чим особливий неквапливий Вишків. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Повідомили, коли на Волині послабне спека
Сьогодні, 13:01
На Закарпатті п’яний водій скоїв аварію і втік, залишивши травмованих дітей
Сьогодні, 12:58
До Дня міста у Луцьку перекриють центр
Сьогодні, 12:50
Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
Сьогодні, 12:34
На Волині розшукують жінку, яка торгувала людьми. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
На луцькій вулиці на тиждень перекриють дорогу На луцькій вулиці на тиждень перекриють дорогу
25 травень, 16:42
Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
Сьогодні, 12:34
У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО У Луцьку дощ розмив відремонтовану дорогу. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО Різнобарв’я квітів та запашний мед: як у Луцьку святять «маковійчики». ФОТО
Сьогодні, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани скаржаться на сміттєвози, які забруднюють двори
13 серпень, 10:39
 1
Повідомили, коли на Волині послабне спека
Сьогодні, 13:01
 0
На Закарпатті п’яний водій скоїв аварію і втік, залишивши травмованих дітей
Сьогодні, 12:58
 0
До Дня міста у Луцьку перекриють центр
Сьогодні, 12:50
 0
Польське консульство у Луцьку два дні не працюватиме
Сьогодні, 12:34
 0
Медіа
відео
1/8