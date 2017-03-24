В Італії обвалився автомобільний міст: десятки загиблих
Сьогодні, 15:30
Біля італійського міста Генуя обвалився великий міст, автомобілі падали з висоти близько 100 м.
Італійський міністр транспорту Даніло Тонінеллі заявив, що ця подія може виявитися "величезною трагедією". Джерела в поліції заявляють про щонайменше 10-х загиблих, - пише ВВС Україна.
Інформаційне агентство Adnkronos з посиланням на місцеву "швидку" повідомляє про десятки загиблих.
Частина мосту, що завалилася, впала переважно на залізничні колії, повідомили посадовці агентству AFP. Вони додають, що падали і легкові, і вантажні автомобілі.
На місці події працюють аварійні служби.
Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.
Італійська газета La Repubblica пише, що та частина міста є густозаселеною.
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Італійський міністр транспорту Даніло Тонінеллі заявив, що ця подія може виявитися "величезною трагедією". Джерела в поліції заявляють про щонайменше 10-х загиблих, - пише ВВС Україна.
Інформаційне агентство Adnkronos з посиланням на місцеву "швидку" повідомляє про десятки загиблих.
Частина мосту, що завалилася, впала переважно на залізничні колії, повідомили посадовці агентству AFP. Вони додають, що падали і легкові, і вантажні автомобілі.
На місці події працюють аварійні служби.
Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.
Італійська газета La Repubblica пише, що та частина міста є густозаселеною.
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