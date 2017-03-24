В Італії обвалився автомобільний міст: десятки загиблих





Італійський міністр транспорту Даніло Тонінеллі заявив, що ця подія може виявитися "величезною трагедією". Джерела в поліції заявляють про щонайменше 10-х загиблих, - пише



Інформаційне агентство Adnkronos з посиланням на місцеву "швидку" повідомляє про десятки загиблих.



Частина мосту, що завалилася, впала переважно на залізничні колії, повідомили посадовці агентству AFP. Вони додають, що падали і легкові, і вантажні автомобілі.



На місці події працюють аварійні служби.



Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.



Італійська газета La Repubblica пише, що та частина міста є густозаселеною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля італійського міста Генуя обвалився великий міст, автомобілі падали з висоти близько 100 м.Італійський міністр транспорту Даніло Тонінеллі заявив, що ця подія може виявитися "величезною трагедією". Джерела в поліції заявляють про щонайменше 10-х загиблих, - пише ВВС Україна Інформаційне агентство Adnkronos з посиланням на місцеву "швидку" повідомляє про десятки загиблих.Частина мосту, що завалилася, впала переважно на залізничні колії, повідомили посадовці агентству AFP. Вони додають, що падали і легкові, і вантажні автомобілі.На місці події працюють аварійні служби.Міст, побудований в 1960-х роках, відомий як міст Моранді. Частина, що завалилася, становить десятки метрів у довжину.Італійська газета La Repubblica пише, що та частина міста є густозаселеною.

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