У селі на Волині трактор пошкодив майже півкілометра дороги. ФОТО





Про це інформує



Інцидент трапився 10 серпня.



На центральній вулиці села і єдиній, де прокладено асфальт, у тракторі опустилася дискова борона.



Після проїзду сільгоспмашини близько 400 метрів дороги отримали суттєві ушкодження.



Обурені інцидентом мешканці викликали поліцію.



Як повідомили виданню, вирішуються питання притягнення водія до адмінвідповідальності та відшкодування для відновлення дорожнього покриття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Мовники Іваничівського району в трактора опустилася борона та пошкодила асфальтне покриття.Про це інформує БУГ Інцидент трапився 10 серпня.На центральній вулиці села і єдиній, де прокладено асфальт, у тракторі опустилася дискова борона.Після проїзду сільгоспмашини близько 400 метрів дороги отримали суттєві ушкодження.Обурені інцидентом мешканці викликали поліцію.Як повідомили виданню, вирішуються питання притягнення водія до адмінвідповідальності та відшкодування для відновлення дорожнього покриття.

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