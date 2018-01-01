У селі на Волині трактор пошкодив майже півкілометра дороги. ФОТО
Сьогодні, 19:39
У селі Мовники Іваничівського району в трактора опустилася борона та пошкодила асфальтне покриття.
Про це інформує БУГ.
Інцидент трапився 10 серпня.
На центральній вулиці села і єдиній, де прокладено асфальт, у тракторі опустилася дискова борона.
Після проїзду сільгоспмашини близько 400 метрів дороги отримали суттєві ушкодження.
Обурені інцидентом мешканці викликали поліцію.
Як повідомили виданню, вирішуються питання притягнення водія до адмінвідповідальності та відшкодування для відновлення дорожнього покриття.
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Про це інформує БУГ.
Інцидент трапився 10 серпня.
На центральній вулиці села і єдиній, де прокладено асфальт, у тракторі опустилася дискова борона.
Після проїзду сільгоспмашини близько 400 метрів дороги отримали суттєві ушкодження.
Обурені інцидентом мешканці викликали поліцію.
Як повідомили виданню, вирішуються питання притягнення водія до адмінвідповідальності та відшкодування для відновлення дорожнього покриття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це вже давно є нормою, що великотонажні фури (зазвичай перевантажені не на жарт) з буряками і т.д., важка сільськогосподарська техніка великих агрофірм нищить асфальт (вірніше те, що від нього ще залишилось) по селах і між ними. Дитячі візочки скоро вже треба буде купувати на колесах R16.
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