Ремонт двору в Луцьку завершили, не розпочавши





Про це йдеться в



Облаштування прибудинкової території на проспекті Соборності, 20а у Луцьку завершили, навіть не розпочавши. Справа в тому, що на цій ділянці ремонтні роботи не проводили, а за планом – мали би. Адже територія внесена до переліку прибудинкових територій, які ремонтуватимуть у Луцьку в 2018-му – 19-му роках.



Час ще є, проте мешканців двору обурив допис радника міського голови Ігоря Поліщука у Facebook, де той прозвітував про завершення капремонту на проспекті Соборності, 20а.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці двору на проспекті Соборності в Луцьку обурені, що влада прозвітувала про ремонт їхньої прибудинкової території, не виконавши робіт.Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.Облаштування прибудинкової території на проспекті Соборності, 20а у Луцьку завершили, навіть не розпочавши. Справа в тому, що на цій ділянці ремонтні роботи не проводили, а за планом – мали би. Адже територія внесена до переліку прибудинкових територій, які ремонтуватимуть у Луцьку в 2018-му – 19-му роках.Час ще є, проте мешканців двору обурив допис радника міського головиу Facebook, де той прозвітував про завершення капремонту на проспекті Соборності, 20а.

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