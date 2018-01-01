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Ремонт двору в Луцьку завершили, не розпочавши

Ремонт двору в Луцьку завершили, не розпочавши
Мешканці двору на проспекті Соборності в Луцьку обурені, що влада прозвітувала про ремонт їхньої прибудинкової території, не виконавши робіт.

Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.

Облаштування прибудинкової території на проспекті Соборності, 20а у Луцьку завершили, навіть не розпочавши. Справа в тому, що на цій ділянці ремонтні роботи не проводили, а за планом – мали би. Адже територія внесена до переліку прибудинкових територій, які ремонтуватимуть у Луцьку в 2018-му – 19-му роках.

Час ще є, проте мешканців двору обурив допис радника міського голови Ігоря Поліщука у Facebook, де той прозвітував про завершення капремонту на проспекті Соборності, 20а.



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Теги: ремонт, двір
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Коментарі 1
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Проспект Перемоги, 21, Поліщуче, брехуняка, тобі не соромно, ДЕ ремонт, обіцяв в травні, вже СЕРПЕНЬ! До зустрічі на виборах з "задоволеним" електоратом!
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