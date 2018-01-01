Столітні фото з Карасина та Маневич

Станція Маневичі, 1914-1915 рр.

Місце розташування польських легіонів, Маневичі, 1914-1915 рр.

Офіцерське казино, Маневичі, 1914-1915 рр.

Технічний прогрес під час Першої світової війни не мав собі рівних в історії. Перша світова війна стала лабораторією, для тестування нових методів ведення бою і нового зброї. Вона ж, по суті, стала і останньою війною, де середньовічні технології можна було зустріти на полях битв, і де вони змушені були змагатися з сучасними розробками.Військові архіви часів Першої світової (1914-1918) приховують ще багато таємниць. Сьогоднішня знахідка стосується двох населених пунктів Маневицького району – Маневич та Карасина. Представлені фото знаходяться в Австрійському державному архіві. На кадрах можна побачити споруди, які були зведені австрійцями та німцями в роки війни на території Карасина та Маневич. Фото мають чітке датування – 1914-1915 роки.Тут можемо розгледіти колії місцевої залізниці, офіцерське казино, різні приміщення, склади та кладовище солдат.Джерело фото: Österreichisches Staatsarchiv.