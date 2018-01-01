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Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах

Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
У Луцьку дітям громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Безкоштовний проїзд дітей переселенців шкільного віку забезпечать з 1 вересня до 31 грудня.

«Я не проти дітей переселенців, але проти будь-яких пільг, які визначаються тимчасовим статусом. Чого нашим дітям не дають пільгових квитків? Чому відокремили лише одну категорію?

Лучани мають не такі великі достатки. Я знаю людей, які переїхали з окупованих територій, знімають будинки і платять по 500 доларів за оренду», - наголосив член виконкому Ігор Муковоз.

Натомість Олександр Серватович сказав, що діти тих, хто так дорого знімає житло, не їздять у тролейбусах.

У підсумку, виконком підтримав проект рішення.

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Теги: тролейбус, Луцьк, переселенець, дитина, пільга
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