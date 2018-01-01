Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах

У Луцьку дітям громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах.Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.Безкоштовний проїзд дітей переселенців шкільного віку забезпечать з 1 вересня до 31 грудня.«Я не проти дітей переселенців, але проти будь-яких пільг, які визначаються тимчасовим статусом. Чого нашим дітям не дають пільгових квитків? Чому відокремили лише одну категорію?Лучани мають не такі великі достатки. Я знаю людей, які переїхали з окупованих територій, знімають будинки і платять по 500 доларів за оренду», - наголосив член виконкомуНатомістьсказав, що діти тих, хто так дорого знімає житло, не їздять у тролейбусах.У підсумку, виконком підтримав проект рішення.