Діти переселенців безкоштовно їздитимуть у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 10:04
У Луцьку дітям громадян, які перемістились з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС зможуть безкоштовно їздити у тролейбусах.
Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Безкоштовний проїзд дітей переселенців шкільного віку забезпечать з 1 вересня до 31 грудня.
«Я не проти дітей переселенців, але проти будь-яких пільг, які визначаються тимчасовим статусом. Чого нашим дітям не дають пільгових квитків? Чому відокремили лише одну категорію?
Лучани мають не такі великі достатки. Я знаю людей, які переїхали з окупованих територій, знімають будинки і платять по 500 доларів за оренду», - наголосив член виконкому Ігор Муковоз.
Натомість Олександр Серватович сказав, що діти тих, хто так дорого знімає житло, не їздять у тролейбусах.
У підсумку, виконком підтримав проект рішення.
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Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.
Безкоштовний проїзд дітей переселенців шкільного віку забезпечать з 1 вересня до 31 грудня.
«Я не проти дітей переселенців, але проти будь-яких пільг, які визначаються тимчасовим статусом. Чого нашим дітям не дають пільгових квитків? Чому відокремили лише одну категорію?
Лучани мають не такі великі достатки. Я знаю людей, які переїхали з окупованих територій, знімають будинки і платять по 500 доларів за оренду», - наголосив член виконкому Ігор Муковоз.
Натомість Олександр Серватович сказав, що діти тих, хто так дорого знімає житло, не їздять у тролейбусах.
У підсумку, виконком підтримав проект рішення.
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