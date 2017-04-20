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У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень

У луцьких школах дітей годуватимуть за 20 гривень
У Луцьку на І семестр 2018-2019 навчального року затвердили безкоштовне харчування учнів та грошові норми видатків.

Про це йшлося у середу, 15 серпня, під час засідання виконкому Луцькради.

Вартість харчування сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки; дітей, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків становитиме 20 грн в день на одну дитину; дітей із малозабезпечених сімей – 20 грн в день на одну дитину; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, – 20 грн в день на одну дитину; дітей військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, створених відповідно до чинного законодавства України, співробітників правоохоронних органів, – на період їх відрядження для участі в операції об’єднаних сил – 20 грн в день на одну дитину; дітей загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО – 20 грн; дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО – 20 грн.

Натомість на харчування вихованців комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради» передбачили 25 гривень в день на одну дитину.

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Теги: Луцьк, школа, харчування, діти
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