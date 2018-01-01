В Одесі чоловік облив кислотою дитину
Сьогодні, 22:58
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика.
Про це заявив начальник обласного главку поліції Дмитро Головін, - передає 24 канал.
Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.
Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив начальник обласного главку поліції Дмитро Головін, - передає 24 канал.
Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.
Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Одесі чоловік облив кислотою дитину
Сьогодні, 22:58
Волиняни візьмуть участь в «Іграх Нескорених». ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
П’яний лучанин набрехав поліції, що його побив сусід
Сьогодні, 21:36
Як сплатити штрафи: волинські патрульні надали нові реквізити
Сьогодні, 21:23