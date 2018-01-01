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В Одесі чоловік облив кислотою дитину

В Одесі чоловік облив кислотою дитину
В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика.

Про це заявив начальник обласного главку поліції Дмитро Головін, - передає 24 канал.

Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.

Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.

В Одесі чоловік облив кислотою дитину

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Теги: інцидент
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