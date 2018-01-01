В Одесі чоловік облив кислотою дитину





Про це заявив начальник обласного главку поліції Дмитро Головін, - передає



Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.



Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який облив кислотою 12-річного хлопчика.Про це заявив начальник обласного главку поліції, - передає 24 канал Інцидент стався в курортній зоні міста – на Французькому бульварі. Підліток з друзями сильно шуміли під вікнами квартири 50-річного одесита, розташованої на першому поверсі будинку.Після цього чоловік розпилив у бік хлопчика якусь речовину, в результаті чого на шиї дитини, голові і тулубі з'явилися опіки. Мати потерпілого звернулася в поліцію. Для встановлення характеру ушкоджень її сина направили в лікарню.

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