Оренда VS іпотека: 5 аргументів ЗА кредит у ПриватБанку*
Сьогодні, 20:45
Квартирне питання завжди гостро стоїть перед українцями. Як би не коливалася ціна на житло, вона є незмінно високою для людей із середнім доходом.
Тож купувати чи орендувати квартиру - вічне питання для тих, хто поки що не має власної оселі. Спробуємо навести кілька аргументів ЗА купівлю житла в кредит від ПриватБанку.
Безпека. На жаль, більшість квартиронаймачів орендують квартиру не офіційно. Відповідно, за законодавством, вони не мають жодних прав. На жаль, ситуації бувають різні: поломки, конфлікти з власниками, непорозуміння щодо форми оплати та вартості комунальних послуг тощо. Власник житла може достроково “попросити” квартирантів залишити помешкання - і в цьому випадку не захищені юридично орендарі не зможуть вимагати справедливості й доводити свою правоту. До того ж, без договору оренди, наймачі не можуть оформити субсидії чи інші пільги.
Стабільність. Цей пункт логічно випливає з попереднього. Живучи у власній квартирі і сплачуючи щомісяця внесок до банку, людина впевнена у завтрашньому дні - завтра, через рік і через десять вона матиме своє житло, з якого її не виселять власники.
Покупка квартири - довгостроковий проект, який гарантує як житлову, так і фінансову стабільність: відсоткова ставка за кредитом у ПриватБанку фіксована і не зміниться протягом усього терміну дії угоди.
Відсутність обмежень. Ви мрієте про велику родину або давно хотіли завести песика. Проте наявність дітей чи домашніх улюбленців може стати табу для власника орендованого житла. У своїй же оселі таких обмежень немає.
Ціна. Головний камінь спотикання при вирішенні квартирного питання - вартість житла. Прихильники оренди стверджують, що житло наймати дешевше. Але чи настільки велика різниця? Розглянемо на конкретному прикладі. У Луцьку середня ціна двокімнатної квартири у новобудові - 23 тисячі доларів, тобто майже 610 тисяч гривень. Якщо взяти кредит у ПриватБанку на 20 років під 17,9 % річних, то за умови мінімального першого внеску щомісячний платіж становитиме 7105 гривень. Водночас оренда двокімнатної квартири у Луцьку коштує 5-6 тисяч гривень. Тобто при несуттєвій різниці у ціні, оформивши іпотеку ви платите за власне помешкання.
Якщо ж квартири у новобудові не по кишені, іпотеку можна оформити і на вторинне житло. Відсоткова ставка за таким кредитом становитиме 19,9%.
Прозорі умови іпотеки. Житло як на первинному, так і на вторинному ринку можна взяти в кредит терміном до 20 років. Перший внесок становитиме ві 25 %.
“Клієнт може сам обрати квартиру: у забудовника, за оголошенням чи навіть у сусіда. Кредитне рішення приймається у найкоротші терміни, і банк займається оформленням усіх необхідних документів. Клієнти ж можуть організовувати ремонт і переїзд у нове власне житло”, - зауважив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
До слова, кредит можна виплатити достроково. Передчасне погашення відбувається просто, без додаткових платежів і комісій.
Звісно, вибір між орендою і іпотекою кожен робить, виходячи з власних поглядів, фінансових можливостей та планів на майбутнє. Якщо ж вас цікавлять деталі кредиту на житло, їх з радістю пояснять фахівці будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.
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Тож купувати чи орендувати квартиру - вічне питання для тих, хто поки що не має власної оселі. Спробуємо навести кілька аргументів ЗА купівлю житла в кредит від ПриватБанку.
Безпека. На жаль, більшість квартиронаймачів орендують квартиру не офіційно. Відповідно, за законодавством, вони не мають жодних прав. На жаль, ситуації бувають різні: поломки, конфлікти з власниками, непорозуміння щодо форми оплати та вартості комунальних послуг тощо. Власник житла може достроково “попросити” квартирантів залишити помешкання - і в цьому випадку не захищені юридично орендарі не зможуть вимагати справедливості й доводити свою правоту. До того ж, без договору оренди, наймачі не можуть оформити субсидії чи інші пільги.
Стабільність. Цей пункт логічно випливає з попереднього. Живучи у власній квартирі і сплачуючи щомісяця внесок до банку, людина впевнена у завтрашньому дні - завтра, через рік і через десять вона матиме своє житло, з якого її не виселять власники.
Покупка квартири - довгостроковий проект, який гарантує як житлову, так і фінансову стабільність: відсоткова ставка за кредитом у ПриватБанку фіксована і не зміниться протягом усього терміну дії угоди.
Відсутність обмежень. Ви мрієте про велику родину або давно хотіли завести песика. Проте наявність дітей чи домашніх улюбленців може стати табу для власника орендованого житла. У своїй же оселі таких обмежень немає.
Ціна. Головний камінь спотикання при вирішенні квартирного питання - вартість житла. Прихильники оренди стверджують, що житло наймати дешевше. Але чи настільки велика різниця? Розглянемо на конкретному прикладі. У Луцьку середня ціна двокімнатної квартири у новобудові - 23 тисячі доларів, тобто майже 610 тисяч гривень. Якщо взяти кредит у ПриватБанку на 20 років під 17,9 % річних, то за умови мінімального першого внеску щомісячний платіж становитиме 7105 гривень. Водночас оренда двокімнатної квартири у Луцьку коштує 5-6 тисяч гривень. Тобто при несуттєвій різниці у ціні, оформивши іпотеку ви платите за власне помешкання.
Якщо ж квартири у новобудові не по кишені, іпотеку можна оформити і на вторинне житло. Відсоткова ставка за таким кредитом становитиме 19,9%.
Прозорі умови іпотеки. Житло як на первинному, так і на вторинному ринку можна взяти в кредит терміном до 20 років. Перший внесок становитиме ві 25 %.
“Клієнт може сам обрати квартиру: у забудовника, за оголошенням чи навіть у сусіда. Кредитне рішення приймається у найкоротші терміни, і банк займається оформленням усіх необхідних документів. Клієнти ж можуть організовувати ремонт і переїзд у нове власне житло”, - зауважив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.
До слова, кредит можна виплатити достроково. Передчасне погашення відбувається просто, без додаткових платежів і комісій.
Звісно, вибір між орендою і іпотекою кожен робить, виходячи з власних поглядів, фінансових можливостей та планів на майбутнє. Якщо ж вас цікавлять деталі кредиту на житло, їх з радістю пояснять фахівці будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.
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