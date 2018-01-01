Оренда VS іпотека: 5 аргументів ЗА кредит у ПриватБанку*

Квартирне питання завжди гостро стоїть перед українцями. Як би не коливалася ціна на житло, вона є незмінно високою для людей із середнім доходом.Тож купувати чи орендувати квартиру - вічне питання для тих, хто поки що не має власної оселі. Спробуємо навести кілька аргументів ЗА купівлю житла в кредит від ПриватБанку.На жаль, більшість квартиронаймачів орендують квартиру не офіційно. Відповідно, за законодавством, вони не мають жодних прав. На жаль, ситуації бувають різні: поломки, конфлікти з власниками, непорозуміння щодо форми оплати та вартості комунальних послуг тощо. Власник житла може достроково “попросити” квартирантів залишити помешкання - і в цьому випадку не захищені юридично орендарі не зможуть вимагати справедливості й доводити свою правоту. До того ж, без договору оренди, наймачі не можуть оформити субсидії чи інші пільги.Цей пункт логічно випливає з попереднього. Живучи у власній квартирі і сплачуючи щомісяця внесок до банку, людина впевнена у завтрашньому дні - завтра, через рік і через десять вона матиме своє житло, з якого її не виселять власники.Покупка квартири - довгостроковий проект, який гарантує як житлову, так і фінансову стабільність: відсоткова ставка за кредитом у ПриватБанку фіксована і не зміниться протягом усього терміну дії угоди.Ви мрієте про велику родину або давно хотіли завести песика. Проте наявність дітей чи домашніх улюбленців може стати табу для власника орендованого житла. У своїй же оселі таких обмежень немає.Головний камінь спотикання при вирішенні квартирного питання - вартість житла. Прихильники оренди стверджують, що житло наймати дешевше. Але чи настільки велика різниця? Розглянемо на конкретному прикладі. У Луцьку середня ціна двокімнатної квартири у новобудові - 23 тисячі доларів, тобто майже 610 тисяч гривень. Якщо взяти кредит у ПриватБанку на 20 років під 17,9 % річних, то за умови мінімального першого внеску щомісячний платіж становитиме 7105 гривень. Водночас оренда двокімнатної квартири у Луцьку коштує 5-6 тисяч гривень. Тобто при несуттєвій різниці у ціні, оформивши іпотеку ви платите за власне помешкання.Якщо ж квартири у новобудові не по кишені, іпотеку можна оформити і на вторинне житло. Відсоткова ставка за таким кредитом становитиме 19,9%.Житло як на первинному, так і на вторинному ринку можна взяти в кредит терміном до 20 років. Перший внесок становитиме ві 25 %.“Клієнт може сам обрати квартиру: у забудовника, за оголошенням чи навіть у сусіда. Кредитне рішення приймається у найкоротші терміни, і банк займається оформленням усіх необхідних документів. Клієнти ж можуть організовувати ремонт і переїзд у нове власне житло”, - зауважив керівник напрямку “Споживче кредитування” Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Олександр Мамчич.До слова, кредит можна виплатити достроково. Передчасне погашення відбувається просто, без додаткових платежів і комісій.Звісно, вибір між орендою і іпотекою кожен робить, виходячи з власних поглядів, фінансових можливостей та планів на майбутнє. Якщо ж вас цікавлять деталі кредиту на житло, їх з радістю пояснять фахівці будь-якого відділення ПриватБанку на Волині.