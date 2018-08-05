У Ковельському районі місцевим пасічникам платитимуть за бджіл

З метою розвитку у Ковельському районі галузі бджільництва місцевим бджолярам щорічно з районного бюджету виплачуватимуть гроші.Про це повідомили у Ковельській РДА.У відповідності до вищезгаданого Порядку, щорічно, до 5 серпня, пасічники подають до управління регіонально розвитку райдержадміністрації відповідний пакет документів на отримання дотації у розмірі до 50 гривень за кожну бджолосім’ю.Відтак, 15 серпня начальник управління регіонального розвитку райдержадміністраціїпровела засідання комісії з питань надання дотації пасічникам за утримання бджолосімей.В роботі комісії участь взяли заступник голови райдержадміністраціїта заступник голови районної ради. На порядку денному засідання - розгляд заяв та документів, поданих пасічниками, які утримують бджолосім’ї у сільській місцевості та включення власників бджолосімей до реєстру фізичних осіб, які мають право на отримання дотації з районного бюджету.За інформацією Лариси Іванівни, до управління регіонального розвитку станом на 05.08.2018 року надійшли відповідні документи від 15-ти пасічників району із сіл Дроздні, Воля Любитівська, Грушівка, Гончий Брід, Перковичі, Білашів, Воля Ковельська, Тойкут, де загалом утримується 383 бджолосім’ї.За рішенням комісії усі 15 бджолярів району включені до реєстру фізичних осіб на отримання дотації з районного бюджету. Загальний розмір дотації становить – 15 150 грн., з розрахунку 50 грн. за 1 бджолосім’ю.Щодо бджолярів, які здійснюють свою господарську діяльність на території населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаних територіальних громад, то варто зазначити, що виплата дотації за утримання бджолосімей здійснюється на підставі Програм та Порядків підтримки галузі АПК, що діють в громадах.