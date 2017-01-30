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Щиро розкаявся: на Волині судитимуть чоловіка, який вбив власного сина

Щиро розкаявся: на Волині судитимуть чоловіка, який вбив власного сина
За вбивство сина судитимуть жителя Маневицького району.

Нагадаємо, у селі Матейки Маневицького району батько вбив сина. Трагедія сталася 18 червня 2018 року, - інформує прес-служба прокуратури області.

Тіло чоловіка з ножовим пораненням грудей виявив сусід та зателефонував правоохоронцям.

Виїхавши на місце події, працівники поліції з'ясували, що між батьком і сином, які були напідпитку, виник конфлікт, під час якого батько й схопився за ніж. Потерпілий, отримавши ножове поранення в груди, помер від крововтрати неподалік від будинку.

Тепер чоловіка, який щиро розкаявся у скоєному та активно сприяв розкриттю злочину, обвинувачують у вчиненні умисного вбивства (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК України).

Невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.




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Теги: вбивство, суд, Матейки, син, батько
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