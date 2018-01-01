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Напівсонний і обпечена слизова: розповіли про стан атовця, який хотів себе підпалити у Луцьку

Напівсонний і обпечена слизова: розповіли про стан атовця, який хотів себе підпалити у Луцьку
Атовець, який уночі намагався вчинити самопідпал під стінами Луцької міськради, має опіки слизової оболонки через те, що нюхав токсичні випари бензину.

Про стан хлопця під час прес-конференції 16 серпня розповіла психолог Олена Звєрєва.

«Ганс» наразі перебуває у психіатричній лікарні. Однак, скільки він буде там, невідомо.

«Він напівсонний, обпечена слизова», - розповіла психолог. Хлопець надихався випарів бензину, тому його інтоксикують, а далі покладуть у відділення для атовців.

У подальшому «Ганс» отримуватиме психологічну підтримку.

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Теги: самопідпал, АТО
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