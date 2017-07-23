Як юних волинян волонтери-іноземці учили англійської
Сьогодні, 17:04
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зустрівся з волонтерами мовних таборів.
Пришкільні табори з поглибленим вивченням англійської мови «GoCamp» функціонують в області з 2015 року, - про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський губерантор.
Тоді вперше практикували заняття з волонтерами у 10 таборах, а на сьогоднішній день розвинули систему, і вже організували 198 таборів, які охоплюють близько 6 тисяч дітей.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зустрівся з носіями іноземних мов, які відгукнулися на запрошення поспілкуватися, сьогодні, 16 серпня.
Серед них: Ахмед Абдрабоу – англомовний волонтер із Єгипту, з міста Пізи. Він потрапив до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Хорохорин Луцького району. Там діє літній мовний майданчик «Веселка».
Ще одна школа, якій пощастило з англомовним волонтером - комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району. Там діє пришкільний англомовний табір «Rainbow», куди цього року через програму “GoCamp” прибув волонтер Калум Джексон з Великобританії, з міста Портсмут.
У цьому таборі займається 25 дітей віком від 11 до 17 років.
Також на гостину в облдержадміністрацію завітала волонтерка з Єгипту із м. Александрія – Йомна Махмуд. Вона вчить дітей іноземної в ОЗО «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Заброди, Ратнівського району у пришкільному таборі «Magic travelers».
Йомна – дитячий дантист. Її рідна мова – арабська, вона пояснює дітям, що англійська для неї була іноземною, але вона змогла вивчити і вільно володіти – значить і вони зможуть.
"Це зовсім новий досвід. Я завжди жила у великому місті, а зараз – у невеличкому селі. Тут неймовірна природа, чисте та свіже повітря. Проте найбільше мені подобаються учні – вони щирі, дружні та життєрадісні. Вони щодня помітно вдосконалюються. Мені дуже приємно, що я роблю свій вклад в кожну дитину, яку навчаю. І це набагато важливіше, ніж гроші чи слава", - розповідає волонтерка.
На Волині є багато шкіл, які виявляють бажання приймати волонтерів – проте не всі вони гідно представляють себе.
Про це розповіла очільниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна. Своєю чергою, вчителі іноземної мови та директори таких шкіл вдосконалюються, а область сприяє тому, аби наступного року мовними таборами наповнювалася кожна школа.
"Судячи з усмішок – ваше волонтерство проходить чудово. Дякую, що відгукнулися. Я в Єгипті неодноразово був, навіть навчався там, в Пальмірі, в поліцейській академії. Звичайно був і в інших містах, музеїв багато відвідував. Єгипетські курорти на сьогоднішній день дуже популярні. А на Волині є Шацькі озера. Там я планую розбудувати інфраструктуру не гіршу, аби область відвідували туристи з інших країн. Я поважаю ваш героїчний вчинок – залишити своїх рідних, звичне середовище, вийти з зони комфорту, поїхати в іншу країну та навчати дітей", - подякував волонтерам Олександр Савченко.
Насамкінець, гості отримали подарунки та пофотографувалися з керівником найвищої виконавчої гілки влади в області. А також пообіцяли Олександру Іллічу не лише наповнити соціальні мережі гарними фото та відгуками про Волинь, а й гарно навчити дітей розмовляти англійською.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пришкільні табори з поглибленим вивченням англійської мови «GoCamp» функціонують в області з 2015 року, - про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський губерантор.
Тоді вперше практикували заняття з волонтерами у 10 таборах, а на сьогоднішній день розвинули систему, і вже організували 198 таборів, які охоплюють близько 6 тисяч дітей.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зустрівся з носіями іноземних мов, які відгукнулися на запрошення поспілкуватися, сьогодні, 16 серпня.
Серед них: Ахмед Абдрабоу – англомовний волонтер із Єгипту, з міста Пізи. Він потрапив до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Хорохорин Луцького району. Там діє літній мовний майданчик «Веселка».
Ще одна школа, якій пощастило з англомовним волонтером - комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району. Там діє пришкільний англомовний табір «Rainbow», куди цього року через програму “GoCamp” прибув волонтер Калум Джексон з Великобританії, з міста Портсмут.
У цьому таборі займається 25 дітей віком від 11 до 17 років.
Також на гостину в облдержадміністрацію завітала волонтерка з Єгипту із м. Александрія – Йомна Махмуд. Вона вчить дітей іноземної в ОЗО «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Заброди, Ратнівського району у пришкільному таборі «Magic travelers».
Йомна – дитячий дантист. Її рідна мова – арабська, вона пояснює дітям, що англійська для неї була іноземною, але вона змогла вивчити і вільно володіти – значить і вони зможуть.
"Це зовсім новий досвід. Я завжди жила у великому місті, а зараз – у невеличкому селі. Тут неймовірна природа, чисте та свіже повітря. Проте найбільше мені подобаються учні – вони щирі, дружні та життєрадісні. Вони щодня помітно вдосконалюються. Мені дуже приємно, що я роблю свій вклад в кожну дитину, яку навчаю. І це набагато важливіше, ніж гроші чи слава", - розповідає волонтерка.
На Волині є багато шкіл, які виявляють бажання приймати волонтерів – проте не всі вони гідно представляють себе.
Про це розповіла очільниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмила Плахотна. Своєю чергою, вчителі іноземної мови та директори таких шкіл вдосконалюються, а область сприяє тому, аби наступного року мовними таборами наповнювалася кожна школа.
"Судячи з усмішок – ваше волонтерство проходить чудово. Дякую, що відгукнулися. Я в Єгипті неодноразово був, навіть навчався там, в Пальмірі, в поліцейській академії. Звичайно був і в інших містах, музеїв багато відвідував. Єгипетські курорти на сьогоднішній день дуже популярні. А на Волині є Шацькі озера. Там я планую розбудувати інфраструктуру не гіршу, аби область відвідували туристи з інших країн. Я поважаю ваш героїчний вчинок – залишити своїх рідних, звичне середовище, вийти з зони комфорту, поїхати в іншу країну та навчати дітей", - подякував волонтерам Олександр Савченко.
Насамкінець, гості отримали подарунки та пофотографувалися з керівником найвищої виконавчої гілки влади в області. А також пообіцяли Олександру Іллічу не лише наповнити соціальні мережі гарними фото та відгуками про Волинь, а й гарно навчити дітей розмовляти англійською.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку обрали нову громадську раду при міському голові
Сьогодні, 17:06
Як юних волинян волонтери-іноземці учили англійської
Сьогодні, 17:04
У дитячій поліклініці в Луцьку – передшкільний ажіотаж. ВІДЕО
Сьогодні, 16:36
На Волині спіймали злодія, який обкрадав кладовища
Сьогодні, 16:31