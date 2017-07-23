Як юних волинян волонтери-іноземці учили англійської

Голова Волинської ОДАзустрівся з волонтерами мовних таборів.Пришкільні табори з поглибленим вивченням англійської мови «GoCamp» функціонують в області з 2015 року, - про це на своїй сторінці у Facebook написав волинський губерантор.Тоді вперше практикували заняття з волонтерами у 10 таборах, а на сьогоднішній день розвинули систему, і вже організували 198 таборів, які охоплюють близько 6 тисяч дітей.Голова обласної державної адміністраціїзустрівся з носіями іноземних мов, які відгукнулися на запрошення поспілкуватися, сьогодні, 16 серпня.Серед них:– англомовний волонтер із Єгипту, з міста Пізи. Він потрапив до загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня с. Хорохорин Луцького району. Там діє літній мовний майданчик «Веселка».Ще одна школа, якій пощастило з англомовним волонтером - комунальний опорний заклад «Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» Турійського району. Там діє пришкільний англомовний табір «Rainbow», куди цього року через програму “GoCamp” прибув волонтерз Великобританії, з міста Портсмут.У цьому таборі займається 25 дітей віком від 11 до 17 років.Також на гостину в облдержадміністрацію завітала волонтерка з Єгипту із м. Александрія –. Вона вчить дітей іноземної в ОЗО «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» с. Заброди, Ратнівського району у пришкільному таборі «Magic travelers».Йомна – дитячий дантист. Її рідна мова – арабська, вона пояснює дітям, що англійська для неї була іноземною, але вона змогла вивчити і вільно володіти – значить і вони зможуть."Це зовсім новий досвід. Я завжди жила у великому місті, а зараз – у невеличкому селі. Тут неймовірна природа, чисте та свіже повітря. Проте найбільше мені подобаються учні – вони щирі, дружні та життєрадісні. Вони щодня помітно вдосконалюються. Мені дуже приємно, що я роблю свій вклад в кожну дитину, яку навчаю. І це набагато важливіше, ніж гроші чи слава", - розповідає волонтерка.На Волині є багато шкіл, які виявляють бажання приймати волонтерів – проте не всі вони гідно представляють себе.Про це розповіла очільниця управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Своєю чергою, вчителі іноземної мови та директори таких шкіл вдосконалюються, а область сприяє тому, аби наступного року мовними таборами наповнювалася кожна школа."Судячи з усмішок – ваше волонтерство проходить чудово. Дякую, що відгукнулися. Я в Єгипті неодноразово був, навіть навчався там, в Пальмірі, в поліцейській академії. Звичайно був і в інших містах, музеїв багато відвідував. Єгипетські курорти на сьогоднішній день дуже популярні. А на Волині є Шацькі озера. Там я планую розбудувати інфраструктуру не гіршу, аби область відвідували туристи з інших країн. Я поважаю ваш героїчний вчинок – залишити своїх рідних, звичне середовище, вийти з зони комфорту, поїхати в іншу країну та навчати дітей", - подякував волонтерамНасамкінець, гості отримали подарунки та пофотографувалися з керівником найвищої виконавчої гілки влади в області. А також пообіцяли Олександру Іллічу не лише наповнити соціальні мережі гарними фото та відгуками про Волинь, а й гарно навчити дітей розмовляти англійською.