МВФ не допоможе: експерти зробили прогноз щодо курсу долара





Про це повідомляють



Експерти впевнені, що до такого результату призвела низка стратегічних помилок Нацбанку, а ще більше ситуацію розгойдали спекулянти. Проте для паніки причин немає.



Курс, закладений у прогнозах на 2018 рік, дорівнює 30, а значить, розвиток подій на валютному ринку все ще у межах допустимого.



«Середньорічний курс долара на 2018 рік у нашому прогнозі дорівнював 30. Те, що ми спостерігаємо зараз, знаходиться в рамках цього прогнозу. Нічого екстраординарного на валютному ринку не відбувається. Це сезонні коливання. Осінь у нас починається класичною виплатою по зовнішніх боргах.



Обсяг інвестицій в українську економіку – компенсатор незначний. Ми досі не отримали гранту МВФ, і поки не пройдемо переговори з фондом, нам буде складно залучити зовнішні запозичення і частково перекрити виплати на цей рік», – каже економіст українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.



Водночас, економіст Олександр Охріменко чекає помірної девальвації національної валюти і впевнений, що виною тому – дії регулятора.



«Нацбанк зробив низку помилок. Вони втратили час, цю пожежу треба було погасити ще в липні. Зараз ми чекаємо девальвацію. Я далекий від думки, що долар продаватимуть по 30, але вже зараз ми отримуємо новий орієнтир у 28 гривень», – каже Охріменко.



При цьому експерти відзначають, що навіть новий транш МВФ до падіння курсу долара не призведе, адже прямої кореляції між курсом і кредитними запозиченнями немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара вже перевищив 28 гривень. Незважаючи на оптимізм тих, хто був упевнений, що продажі долара на біржі виростуть і ситуація стабілізується, його курс продовжує зростати відносно до гривні.Про це повідомляють Факти ICTV Експерти впевнені, що до такого результату призвела низка стратегічних помилок Нацбанку, а ще більше ситуацію розгойдали спекулянти. Проте для паніки причин немає.Курс, закладений у прогнозах на 2018 рік, дорівнює 30, а значить, розвиток подій на валютному ринку все ще у межах допустимого.«Середньорічний курс долара на 2018 рік у нашому прогнозі дорівнював 30. Те, що ми спостерігаємо зараз, знаходиться в рамках цього прогнозу. Нічого екстраординарного на валютному ринку не відбувається. Це сезонні коливання. Осінь у нас починається класичною виплатою по зовнішніх боргах.Обсяг інвестицій в українську економіку – компенсатор незначний. Ми досі не отримали гранту МВФ, і поки не пройдемо переговори з фондом, нам буде складно залучити зовнішні запозичення і частково перекрити виплати на цей рік», – каже економіст українського інституту майбутньогоВодночас, економістчекає помірної девальвації національної валюти і впевнений, що виною тому – дії регулятора.«Нацбанк зробив низку помилок. Вони втратили час, цю пожежу треба було погасити ще в липні. Зараз ми чекаємо девальвацію. Я далекий від думки, що долар продаватимуть по 30, але вже зараз ми отримуємо новий орієнтир у 28 гривень», – каже Охріменко.При цьому експерти відзначають, що навіть новий транш МВФ до падіння курсу долара не призведе, адже прямої кореляції між курсом і кредитними запозиченнями немає.

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