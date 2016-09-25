МВФ не допоможе: експерти зробили прогноз щодо курсу долара
Сьогодні, 04:07
Курс долара вже перевищив 28 гривень. Незважаючи на оптимізм тих, хто був упевнений, що продажі долара на біржі виростуть і ситуація стабілізується, його курс продовжує зростати відносно до гривні.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Експерти впевнені, що до такого результату призвела низка стратегічних помилок Нацбанку, а ще більше ситуацію розгойдали спекулянти. Проте для паніки причин немає.
Курс, закладений у прогнозах на 2018 рік, дорівнює 30, а значить, розвиток подій на валютному ринку все ще у межах допустимого.
«Середньорічний курс долара на 2018 рік у нашому прогнозі дорівнював 30. Те, що ми спостерігаємо зараз, знаходиться в рамках цього прогнозу. Нічого екстраординарного на валютному ринку не відбувається. Це сезонні коливання. Осінь у нас починається класичною виплатою по зовнішніх боргах.
Обсяг інвестицій в українську економіку – компенсатор незначний. Ми досі не отримали гранту МВФ, і поки не пройдемо переговори з фондом, нам буде складно залучити зовнішні запозичення і частково перекрити виплати на цей рік», – каже економіст українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Водночас, економіст Олександр Охріменко чекає помірної девальвації національної валюти і впевнений, що виною тому – дії регулятора.
«Нацбанк зробив низку помилок. Вони втратили час, цю пожежу треба було погасити ще в липні. Зараз ми чекаємо девальвацію. Я далекий від думки, що долар продаватимуть по 30, але вже зараз ми отримуємо новий орієнтир у 28 гривень», – каже Охріменко.
При цьому експерти відзначають, що навіть новий транш МВФ до падіння курсу долара не призведе, адже прямої кореляції між курсом і кредитними запозиченнями немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Експерти впевнені, що до такого результату призвела низка стратегічних помилок Нацбанку, а ще більше ситуацію розгойдали спекулянти. Проте для паніки причин немає.
Курс, закладений у прогнозах на 2018 рік, дорівнює 30, а значить, розвиток подій на валютному ринку все ще у межах допустимого.
«Середньорічний курс долара на 2018 рік у нашому прогнозі дорівнював 30. Те, що ми спостерігаємо зараз, знаходиться в рамках цього прогнозу. Нічого екстраординарного на валютному ринку не відбувається. Це сезонні коливання. Осінь у нас починається класичною виплатою по зовнішніх боргах.
Обсяг інвестицій в українську економіку – компенсатор незначний. Ми досі не отримали гранту МВФ, і поки не пройдемо переговори з фондом, нам буде складно залучити зовнішні запозичення і частково перекрити виплати на цей рік», – каже економіст українського інституту майбутнього Анатолій Амелін.
Водночас, економіст Олександр Охріменко чекає помірної девальвації національної валюти і впевнений, що виною тому – дії регулятора.
«Нацбанк зробив низку помилок. Вони втратили час, цю пожежу треба було погасити ще в липні. Зараз ми чекаємо девальвацію. Я далекий від думки, що долар продаватимуть по 30, але вже зараз ми отримуємо новий орієнтир у 28 гривень», – каже Охріменко.
При цьому експерти відзначають, що навіть новий транш МВФ до падіння курсу долара не призведе, адже прямої кореляції між курсом і кредитними запозиченнями немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
МВФ не допоможе: експерти зробили прогноз щодо курсу долара
Сьогодні, 04:07
Велосипедистка і водій Renault не поділили дорогу в Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 02:14
Волинська лікарня отримала обладнання за 600 тисяч доларів
Сьогодні, 00:56
Купівля авто вилилася волинській чиновниці у штраф
Сьогодні, 00:24