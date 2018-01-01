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У західних областях України – дощова погода

У західних областях України – дощова погода
В Україні 17 серпня у західних, північних та центральних областях пройдуть грози.

Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.

"За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.

Нагадаємо, що у Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода. До кінця тижня - мінлива хмарність.

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Теги: грози, захід, погода
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