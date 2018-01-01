У західних областях України – дощова погода





Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.



"За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.



Нагадаємо, що у Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні 17 серпня у західних, північних та центральних областях пройдуть грози.Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області."За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.Нагадаємо, що у Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода . До кінця тижня - мінлива хмарність.

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