У західних областях України – дощова погода
Сьогодні, 09:29
В Україні 17 серпня у західних, північних та центральних областях пройдуть грози.
Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.
Нагадаємо, що у Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода. До кінця тижня - мінлива хмарність.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України у Волинській області.
"За даними УкрГідрометцентру, 17 серпня у західних, вдень місцями і в північних та центральних (крім Дніпропетровської) областях грози.
Нагадаємо, що у Луцьку, Любешові, Ковелі, Володимирі-Волинському очікується дощова погода. До кінця тижня - мінлива хмарність.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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