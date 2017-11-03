Волинські дитсадки – переповнені
Сьогодні, 21:30
У дитячих садочках на Волині на сотню місць припадає 126 вихованців.
Про це у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне. Волинь» розповіла начальник управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.
За словами Плахотної, на Волині – чималі черги до дошкільних навчальних закладів. На сотню місць у дитсадках налічується 126 вихованців. За цим показником Волинь - на передостанньому місці серед областей України.
Тож в управлінні освіти та науки ОДА є план створення додаткових місць. Зокрема на базі закритих малокомплектних шкіл постають нові групи у дитсадках. У такий спосіб планують створити додатково близько 200 місць у дитсадках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне. Волинь» розповіла начальник управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.
За словами Плахотної, на Волині – чималі черги до дошкільних навчальних закладів. На сотню місць у дитсадках налічується 126 вихованців. За цим показником Волинь - на передостанньому місці серед областей України.
Тож в управлінні освіти та науки ОДА є план створення додаткових місць. Зокрема на базі закритих малокомплектних шкіл постають нові групи у дитсадках. У такий спосіб планують створити додатково близько 200 місць у дитсадках.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Під Луцьком встановлять лавку-гумку. ФОТО
Сьогодні, 22:02
Біля центру краси в Луцьку вкрали вазони. ФОТО
Сьогодні, 21:50
Волинські дитсадки – переповнені
Сьогодні, 21:30
У Луцьку розкопали старі сходи на березі Стиру
Сьогодні, 21:09
Пересуваються на човнах: у Львові – величезна злива. ФОТО
Сьогодні, 20:20