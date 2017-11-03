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Волинські дитсадки – переповнені

Волинські дитсадки – переповнені
У дитячих садочках на Волині на сотню місць припадає 126 вихованців.

Про це у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне. Волинь» розповіла начальник управління освіти та науки ОДА Людмила Плахотна.

За словами Плахотної, на Волині – чималі черги до дошкільних навчальних закладів. На сотню місць у дитсадках налічується 126 вихованців. За цим показником Волинь - на передостанньому місці серед областей України.

Тож в управлінні освіти та науки ОДА є план створення додаткових місць. Зокрема на базі закритих малокомплектних шкіл постають нові групи у дитсадках. У такий спосіб планують створити додатково близько 200 місць у дитсадках.

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Теги: дитсадок, Волинь
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