Волинські дитсадки – переповнені

У дитячих садочках на Волині на сотню місць припадає 126 вихованців.Про це у прямому ефірі на телеканалі «Суспільне. Волинь» розповіла начальник управління освіти та науки ОДАЗа словами Плахотної, на Волині – чималі черги до дошкільних навчальних закладів. На сотню місць у дитсадках налічується 126 вихованців. За цим показником Волинь - на передостанньому місці серед областей України.Тож в управлінні освіти та науки ОДА є план створення додаткових місць. Зокрема на базі закритих малокомплектних шкіл постають нові групи у дитсадках. У такий спосіб планують створити додатково близько 200 місць у дитсадках.