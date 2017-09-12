На Волині вшанують героїв УПА





Про це повідомляють



Перші вишколи, військові школи та опорні пункти УПА почали виникати на Волині наприкінці літа 1942 року, згідно з рішенням ІІ конференції крайового Проводу ОУН. Саме в непрохідній місцині довкіл Вовчака діяв перший підрозділ УПА "Січ" ‒ загін повстанців під командуванням командира УПА-«Північ» Дмитра Клячківського (псевдо «Клим Савур»).



Урочище Вовчак ‒ місце постійної дислокації Волинської «Січі». Штаб «Січі» розташувався в селі Вовчак, де повстанці звели вишкільні, санітарні та господарські осередки Північної військової округи «Турів». Тут також функціонували госпіталь та перша підстаршинська школа.

Навесні 1943 року на Вовчаку діяв боєздатний загін із двох сотень стрільців і чоти кавалерії. До кінця 1943 року тут дислокувалося п'ять сотень повстанців. На їх озброєнні, крім легкої стрілецької зброї, були кулемети, гармати і навіть танк. Тож у цьому славетному місці вже традиційно відбудуться заходи із вшанування УПА.



25 серпня (субота):



10:30 ‒ урочисте відкриття, підняття Державного прапора;

12:00 ‒ початок змагань із пейнтболу;

13:30 ‒ початок змагань із плетіння маскувальних сіток;

15:00 ‒ початок змагань із шахів та шашок;

16:30 ‒ початок змагань із волейболу;

17:00 ‒ початок змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки;

18:30 ‒ початок змагань із перетягування канату;

20:30 ‒ нагородження переможців змагань, запалення повстанської ватри та пісні бардів ‒ лауреатів фестивалю "Пісні, народженні в АТО";

А також: гутірки, показ патріотичних фільмів та ще багато цікавого.



26 серпня (неділя):



11.00 ‒ святкове Богослужіння в храмі Всіх святих землі Української;

12.00 ‒ урочиста хода до реконструйованого кладовища, місця захоронення вояків УПА, покладання квітів, віче-реквієм;

13.00 ‒ концерт за участі заслуженого артиста естрадного мистецтва України Олександра Голощука, лауреата фестивалю "Пісні, народжені в АТО" Мартіна Небо (м. Івано-Франківськ), автора та виконавця Віктора Погуляя, та інших виконавців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-26 серпня в урочищі Вовчак Турійського району Волинської області відбудуться традиційні заходи з вшанування героїв УПА «Вовчак. Волинська Cіч-2018».Про це повідомляють організатори з обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Свобода».Перші вишколи, військові школи та опорні пункти УПА почали виникати на Волині наприкінці літа 1942 року, згідно з рішенням ІІ конференції крайового Проводу ОУН. Саме в непрохідній місцині довкіл Вовчака діяв перший підрозділ УПА "Січ" ‒ загін повстанців під командуванням командира УПА-«Північ» Дмитра Клячківського (псевдо «Клим Савур»).Урочище Вовчак ‒ місце постійної дислокації Волинської «Січі». Штаб «Січі» розташувався в селі Вовчак, де повстанці звели вишкільні, санітарні та господарські осередки Північної військової округи «Турів». Тут також функціонували госпіталь та перша підстаршинська школа.Навесні 1943 року на Вовчаку діяв боєздатний загін із двох сотень стрільців і чоти кавалерії. До кінця 1943 року тут дислокувалося п'ять сотень повстанців. На їх озброєнні, крім легкої стрілецької зброї, були кулемети, гармати і навіть танк. Тож у цьому славетному місці вже традиційно відбудуться заходи із вшанування УПА.25 серпня (субота):10:30 ‒ урочисте відкриття, підняття Державного прапора;12:00 ‒ початок змагань із пейнтболу;13:30 ‒ початок змагань із плетіння маскувальних сіток;15:00 ‒ початок змагань із шахів та шашок;16:30 ‒ початок змагань із волейболу;17:00 ‒ початок змагань зі стрільби з пневматичної гвинтівки;18:30 ‒ початок змагань із перетягування канату;20:30 ‒ нагородження переможців змагань, запалення повстанської ватри та пісні бардів ‒ лауреатів фестивалю "Пісні, народженні в АТО";А також: гутірки, показ патріотичних фільмів та ще багато цікавого.26 серпня (неділя):11.00 ‒ святкове Богослужіння в храмі Всіх святих землі Української;12.00 ‒ урочиста хода до реконструйованого кладовища, місця захоронення вояків УПА, покладання квітів, віче-реквієм;13.00 ‒ концерт за участі заслуженого артиста естрадного мистецтва України Олександра Голощука, лауреата фестивалю "Пісні, народжені в АТО" Мартіна Небо (м. Івано-Франківськ), автора та виконавця Віктора Погуляя, та інших виконавців.

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