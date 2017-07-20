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Повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій велосипедист врізався в таксі

Повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій велосипедист врізався в таксі
Учора, 19 серпня, на перехресті вулиць Потебні-Гнідвська у Луцьку велосипедсит вразівся у легковик «Daewoo Sens». Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автопригода трапилася близько 23:30 год. Велосипедист, 20-річний лучанин, не надав перевагу у русі та врізався у автомобіль «Daewoo Sens», за кермом якого перебував 55-річний житель Луцького району.

У результаті зіткнення водій велосипеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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Теги: аварія, перехрестя, Луцьк, велосипедист
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