Повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій велосипедист врізався в таксі

велосипедсит вразівся у легковик «Daewoo Sens». Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.



Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.



Автопригода трапилася близько 23:30 год. Велосипедист, 20-річний лучанин, не надав перевагу у русі та врізався у автомобіль «Daewoo Sens», за кермом якого перебував 55-річний житель Луцького району.



У результаті зіткнення водій велосипеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 19 серпня, на перехресті вулиць Потебні-Гнідвська у Луцьку. Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Автопригода трапилася близько 23:30 год. Велосипедист, 20-річний лучанин, не надав перевагу у русі та врізався у автомобіль «Daewoo Sens», за кермом якого перебував 55-річний житель Луцького району.У результаті зіткнення водій велосипеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

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