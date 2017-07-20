Повідомили деталі аварії у Луцьку, у якій велосипедист врізався в таксі
Сьогодні, 11:22
Учора, 19 серпня, на перехресті вулиць Потебні-Гнідвська у Луцьку велосипедсит вразівся у легковик «Daewoo Sens». Внаслідок ДТП водій двоколісного отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Автопригода трапилася близько 23:30 год. Велосипедист, 20-річний лучанин, не надав перевагу у русі та врізався у автомобіль «Daewoo Sens», за кермом якого перебував 55-річний житель Луцького району.
У результаті зіткнення водій велосипеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Автопригода трапилася близько 23:30 год. Велосипедист, 20-річний лучанин, не надав перевагу у русі та врізався у автомобіль «Daewoo Sens», за кермом якого перебував 55-річний житель Луцького району.
У результаті зіткнення водій велосипеда отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділення реанімації міської лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочнуть кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Триває перевірка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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