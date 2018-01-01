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На Волині впіймали рибного браконьєра

На Волині впіймали рибного браконьєра
На озері Пісочне, що у Старовижівському районі, виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу сіткою.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Повідомлення про браконьєрство до поліції надійшло від інспектора рибохорони 18 серпня.

Поліцейські з’ясували, що незаконний вилов риби здійснив 35-річний житель Старовижівського району. Здобуту незаконним шляхом рибу та рибальські сіті правоохоронці вилучили.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3,4 тис. грн., або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислів та всього добутого.

Досудове розслідування триває.

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Теги: браконьєр, Волинь, риба, поліція
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