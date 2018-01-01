На Волині впіймали рибного браконьєра
Сьогодні, 11:49
На озері Пісочне, що у Старовижівському районі, виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу сіткою.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Повідомлення про браконьєрство до поліції надійшло від інспектора рибохорони 18 серпня.
Поліцейські з’ясували, що незаконний вилов риби здійснив 35-річний житель Старовижівського району. Здобуту незаконним шляхом рибу та рибальські сіті правоохоронці вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3,4 тис. грн., або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислів та всього добутого.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Повідомлення про браконьєрство до поліції надійшло від інспектора рибохорони 18 серпня.
Поліцейські з’ясували, що незаконний вилов риби здійснив 35-річний житель Старовижівського району. Здобуту незаконним шляхом рибу та рибальські сіті правоохоронці вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3,4 тис. грн., або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислів та всього добутого.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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