На Волині впіймали рибного браконьєра





Про це повідомили у



Повідомлення про браконьєрство до поліції надійшло від інспектора рибохорони 18 серпня.



Поліцейські з’ясували, що незаконний вилов риби здійснив 35-річний житель Старовижівського району. Здобуту незаконним шляхом рибу та рибальські сіті правоохоронці вилучили.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3,4 тис. грн., або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислів та всього добутого.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На озері Пісочне, що у Старовижівському районі, виявили чоловіка, який незаконно ловив рибу сіткою.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Повідомлення про браконьєрство до поліції надійшло від інспектора рибохорони 18 серпня.Поліцейські з’ясували, що незаконний вилов риби здійснив 35-річний житель Старовижівського району. Здобуту незаконним шляхом рибу та рибальські сіті правоохоронці вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 3,4 тис. грн., або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислів та всього добутого.Досудове розслідування триває.

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