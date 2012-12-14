На Волині банда постачала наркотики в тюрму

На Волині викрили злочинну групу, члени якої постачали наркотики у виправну колонію.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.На Волині викрили незаконну діяльність злочинної групи, до якої входили жителі Волинської, Івано-Франківської і Львівської областей та осіб, що відбувають кримінальне покарання і утримуються у Маневицькій виправній колонії, які на системній основі займались постачанням в установу виконання покарання та збутом серед інших засуджених наркотичних засобів.Керував діяльністю групи один із засуджених, розрахунки за поставлені наркотичні засоби проводились за допомогою системи електронних переказів коштів із застосуванням засобів мобільного зв’язку.Наразі двом учасникам злочинної змови повідомили про підозру у вчиненні незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 307 КК України) і застосовано щодо них запобіжний захід у виді тримання під вартою.Вирішують питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні злочину решті членів злочинної групи, а також обрання їм запобіжних заходів та переведення засуджених з виправної колонії до слідчого ізолятора задля забезпечення проведення з їхньою участю слідчих і процесуальних дій.