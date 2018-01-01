На Волині 92-річну бабусю вкусила гадюка





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За даними видання, 92-річна жителька села Градиськ збирала у лісі брусницю. Раптом вона відчула, як її щось вкусило за руку, а сам укус був значно сильніший від того, як жалить оса. По поверненню додому за декілька годин старенькій стало зле, тож рідні викликали екстрену медичну допомогу.



Лікарі Маневицької центральної районної лікарні надали бабусі всю необхідну медичну допомогу і вона вже йде на поправку. Встановлено, що бабусю вкусила гадюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому районі викликали швидку до 92-річної місцевої жительки через укус гадюки.Про це повідомляє Нова доба За даними видання, 92-річна жителька села Градиськ збирала у лісі брусницю. Раптом вона відчула, як її щось вкусило за руку, а сам укус був значно сильніший від того, як жалить оса. По поверненню додому за декілька годин старенькій стало зле, тож рідні викликали екстрену медичну допомогу.Лікарі Маневицької центральної районної лікарні надали бабусі всю необхідну медичну допомогу і вона вже йде на поправку. Встановлено, що бабусю вкусила гадюка.

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