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У Луцьку мешканці трьох вулиць сидять без гарячої води

У Луцьку мешканці трьох вулиць сидять без гарячої води
У Луцьку на трьох вулицях відсутнє гаряче водопостачання через проведення ремонтних робіт.

Про це йшлося у вівторок, 21 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що у період з 23 липня до 19 серпня на адресу ДКП «Луцьктепло» передали 117 звернень.

Мешканці трьох вулиць залишилися без гарячої води внаслідок проведення робіт із заміни трубопроводу.

Станом на сьогодні гарячої води немає на вулиці Кравчука, 3, проспекті Соборності, 34, 32б та Січовій.

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Теги: гаряча вода, вода, Луцьк
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