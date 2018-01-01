ЗНО з математики зроблять обов'язковим для всіх випускників, – Міносвіти





Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, повідомляє



Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО та невтішна динаміка останніх років.



Раніше своє занепокоєння прогалинами учнів в математиці висловив навіть очільник МЗС Павло Клімкін. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі:



"Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо обрікаємо себе на периферію життя".



У МОН визнали, що Україна відстає у методиках викладання математики. Цьогоріч майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.



10% учасників ЗНО взагалі не здолали прохідний бар’єр. Математика стала найменш успішним предметом у ЗНО-2018.



У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.



Від 2020-го Міносвіти хоче зробити ЗНО з математики обов’язковим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через два роки всіх школярів перевірятимуть на знання математики: тестування з цього предмету стане обов’язковим.Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, повідомляє ТСН Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО та невтішна динаміка останніх років.Раніше своє занепокоєння прогалинами учнів в математиці висловив навіть очільник МЗС. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі:"Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо обрікаємо себе на периферію життя".У МОН визнали, що Україна відстає у методиках викладання математики. Цьогоріч майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.10% учасників ЗНО взагалі не здолали прохідний бар’єр. Математика стала найменш успішним предметом у ЗНО-2018.У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.Від 2020-го Міносвіти хоче зробити ЗНО з математики обов’язковим.

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