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ЗНО з математики зроблять обов'язковим для всіх випускників, – Міносвіти

ЗНО з математики зроблять обов'язковим для всіх випускників, – Міносвіти
Через два роки всіх школярів перевірятимуть на знання математики: тестування з цього предмету стане обов’язковим.

Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, повідомляє ТСН.

Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО та невтішна динаміка останніх років.

Раніше своє занепокоєння прогалинами учнів в математиці висловив навіть очільник МЗС Павло Клімкін. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі:

"Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо обрікаємо себе на периферію життя".

У МОН визнали, що Україна відстає у методиках викладання математики. Цьогоріч майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.

10% учасників ЗНО взагалі не здолали прохідний бар’єр. Математика стала найменш успішним предметом у ЗНО-2018.

У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.

Від 2020-го Міносвіти хоче зробити ЗНО з математики обов’язковим.


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Теги: ЗНО, освіта, Міносвіти, варте уваги
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