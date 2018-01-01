ЗНО з математики зроблять обов'язковим для всіх випускників, – Міносвіти
Сьогодні, 15:48
Через два роки всіх школярів перевірятимуть на знання математики: тестування з цього предмету стане обов’язковим.
Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, повідомляє ТСН.
Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО та невтішна динаміка останніх років.
Раніше своє занепокоєння прогалинами учнів в математиці висловив навіть очільник МЗС Павло Клімкін. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі:
"Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо обрікаємо себе на периферію життя".
У МОН визнали, що Україна відстає у методиках викладання математики. Цьогоріч майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.
10% учасників ЗНО взагалі не здолали прохідний бар’єр. Математика стала найменш успішним предметом у ЗНО-2018.
У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.
Від 2020-го Міносвіти хоче зробити ЗНО з математики обов’язковим.
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Про це повідомило Міністерство освіти та науки України, повідомляє ТСН.
Причина цього рішення - погані результати цьогорічного ЗНО та невтішна динаміка останніх років.
Раніше своє занепокоєння прогалинами учнів в математиці висловив навіть очільник МЗС Павло Клімкін. Він розкритикував погану підготовку школярів у соцмережі:
"Це ж тотальна катастрофа! Про які перспективи розвитку українського ІТ-сектору та інжинірингу ми говоримо? Про які технологічні прориви ми мріємо? Ми свідомо обрікаємо себе на периферію життя".
У МОН визнали, що Україна відстає у методиках викладання математики. Цьогоріч майже половина випускників шкіл на тестуванні з математики не змогла вирішити задачу за 8-й клас.
10% учасників ЗНО взагалі не здолали прохідний бар’єр. Математика стала найменш успішним предметом у ЗНО-2018.
У відомстві заявили, що з осені змусять вчителів давати учням кращі знання з математики і посилять вимоги до кваліфікації вчителів.
Від 2020-го Міносвіти хоче зробити ЗНО з математики обов’язковим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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