У селі на Волині злодії покрали залізні прути
Сьогодні, 08:56
У селі Довгів Горохівського району невідомі вкрали залізні прути, які мали б слугувати штирями заземлення в бетонних електроопорах.
Про це пише Волинь-Нова.
Прикрий інцидент трапився на території ферми, яка не працює.
Цим нанесли шкоду не лише Горохівській філії ПАТ «Волиньобленерго», а й користувачам, для блага яких у населений пункт привезли ці прути.
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Про це пише Волинь-Нова.
Прикрий інцидент трапився на території ферми, яка не працює.
Цим нанесли шкоду не лише Горохівській філії ПАТ «Волиньобленерго», а й користувачам, для блага яких у населений пункт привезли ці прути.
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Коментарі 1
Горе-журналісти. Не ПАТ, а ПрАТ. Вже давно. Користувачі в населених пунктах точно не розуміють, для яких благ привезли ті прути в їх населений пункт.
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