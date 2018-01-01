У селі на Волині злодії покрали залізні прути





Про це пише



Прикрий інцидент трапився на території ферми, яка не працює.



Цим нанесли шкоду не лише Горохівській філії ПАТ «Волиньобленерго», а й користувачам, для блага яких у населений пункт привезли ці прути.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Довгів Горохівського району невідомі вкрали залізні прути, які мали б слугувати штирями заземлення в бетонних електроопорах.Про це пише Волинь-Нова Прикрий інцидент трапився на території ферми, яка не працює.Цим нанесли шкоду не лише Горохівській філії ПАТ «Волиньобленерго», а й користувачам, для блага яких у населений пункт привезли ці прути.

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