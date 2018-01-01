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У селі на Волині злодії покрали залізні прути

У селі на Волині злодії покрали залізні прути
У селі Довгів Горохівського району невідомі вкрали залізні прути, які мали б слугувати штирями заземлення в бетонних електроопорах.

Про це пише Волинь-Нова.

Прикрий інцидент трапився на території ферми, яка не працює.

Цим нанесли шкоду не лише Горохівській філії ПАТ «Волиньобленерго», а й користувачам, для блага яких у населений пункт привезли ці прути.

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Теги: стовп, Волинь, злочин, крадіжка
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Коментарі 1
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Горе-журналісти. Не ПАТ, а ПрАТ. Вже давно. Користувачі в населених пунктах точно не розуміють, для яких благ привезли ті прути в їх населений пункт.
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