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Рахунки «Луцьктепла» досі арештовані

Рахунки «Луцьктепла» досі арештовані
У ДКП «Луцьктепло» донині арештовані рахунки.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор ДКП «Луцьктепло» Валентина Малютіна розповіла, що наразі рахунки підприємства арештовані. Є лише один розблокований рахунок для реалізації проекту ЄБРР.

«У нас постійно йдуть кошти, кошти великі. Нам вкрай важливо і потрібно нормальне функціонування рахунків», - зауважила Малютіна.

Відтак, «Луцьктепло» хоче укласти мирову угоду до 2020 року з «Тепелен», якому підприємство боргує 23 мільйони гривень.

«Коли буде судове рішення, то почнеться реалізація угоди», - додала директор «Луцьктепла».

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Теги: Луцьктепло, гроші, борг, Тепелен
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