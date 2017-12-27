Рахунки «Луцьктепла» досі арештовані

У ДКП «Луцьктепло» донині арештовані рахунки.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.Директор ДКП «Луцьктепло»розповіла, що наразі рахунки підприємства арештовані. Є лише один розблокований рахунок для реалізації проекту ЄБРР.«У нас постійно йдуть кошти, кошти великі. Нам вкрай важливо і потрібно нормальне функціонування рахунків», - зауважила Малютіна.Відтак,до 2020 року з «Тепелен», якому підприємство боргує 23 мільйони гривень.«Коли буде судове рішення, то почнеться реалізація угоди», - додала директор «Луцьктепла».