Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*
Сьогодні, 12:45
А ви пам’ятаєте, що 26 серпня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться безкоштовний захід для дітей – «Фестиваль професій»?
У безпрограшній лотереї між дітьми буде розігруватися три гіроборди від магазину електроніки та побутової техніки «ФОКСТРОТ» і гіпермаркету ТАМ ТАМ!
Цінні призи уже чекають на вас! Буде дуже цікаво! У вас є можливість познайомитися більше, ніж з 150-ма професіями та отримати круті подарунки. Це все цілком безкоштовно для дітей віком від 3 до 18 років.
Захід відбувається за підтримки ГО «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей».
Чекаємо на Вас 26 серпня о 12 годині у ТРЦ «ПортCity»!
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У безпрограшній лотереї між дітьми буде розігруватися три гіроборди від магазину електроніки та побутової техніки «ФОКСТРОТ» і гіпермаркету ТАМ ТАМ!
Цінні призи уже чекають на вас! Буде дуже цікаво! У вас є можливість познайомитися більше, ніж з 150-ма професіями та отримати круті подарунки. Це все цілком безкоштовно для дітей віком від 3 до 18 років.
Захід відбувається за підтримки ГО «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей».
Чекаємо на Вас 26 серпня о 12 годині у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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