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Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*

Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*
А ви пам’ятаєте, що 26 серпня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться безкоштовний захід для дітей – «Фестиваль професій»?

У безпрограшній лотереї між дітьми буде розігруватися три гіроборди від магазину електроніки та побутової техніки «ФОКСТРОТ» і гіпермаркету ТАМ ТАМ!

Цінні призи уже чекають на вас! Буде дуже цікаво! У вас є можливість познайомитися більше, ніж з 150-ма професіями та отримати круті подарунки. Це все цілком безкоштовно для дітей віком від 3 до 18 років.

Захід відбувається за підтримки ГО «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей».

Чекаємо на Вас 26 серпня о 12 годині у ТРЦ «ПортCity»!

Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*
Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*

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Теги: Порт сіті
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