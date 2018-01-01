Безкоштовний «Фестиваль професій» у ПортCity з цінними подарунками*

А ви пам’ятаєте, що 26 серпня у ТРЦ «ПортCity» відбудеться безкоштовний захід для дітей – «Фестиваль професій»?У безпрограшній лотереї між дітьми буде розігруватися три гіроборди від магазину електроніки та побутової техніки «ФОКСТРОТ» і гіпермаркету ТАМ ТАМ!Цінні призи уже чекають на вас! Буде дуже цікаво! У вас є можливість познайомитися більше, ніж з 150-ма професіями та отримати круті подарунки. Це все цілком безкоштовно для дітей віком від 3 до 18 років.Захід відбувається за підтримки ГО «Велика ідея» у рамках проекту «100 ідей для дітей».Чекаємо на Вас 26 серпня о 12 годині у ТРЦ «ПортCity»!