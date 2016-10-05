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Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік

Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік
Луцьк розміщує на депозиті 39 мільйонів гривень.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що станом на 21 серпня на депозитному рахунку міста було 39 мільйонів. Луцьк «заробив» на цьому 1,7 мільйона.

Торік сума була майже втричі більшою – понад 100 мільйонів.

Нагадаємо, Луцьк став менше «заробляти» на депозитах.

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Теги: гроші, депозит, фінанси
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