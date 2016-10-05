Луцьк тримає на депозиті менше грошей, ніж торік





Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.



Директор департаменту фінансів та бюджету Лілія Єлова повідомила, що станом на 21 серпня на депозитному рахунку міста було 39 мільйонів. Луцьк «заробив» на цьому 1,7 мільйона.



Торік сума була майже втричі більшою – понад 100 мільйонів.



Нагадаємо, Луцьк став

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