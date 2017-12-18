Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати

У Луцьку хочуть продати валідатори, які виявилися застарілими.Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.В.о. директора Луцького підприємства електротранспортуповідомив, що 936 тисяч гривень використали на купівлю валідаторів.«Те, що нам повернуть гроші – перспектива примарна. У транспорті валідатори використовувати вже не можна. Зараз проходить слідство на правомірність заключення договору і виконання робіт. Ніби арештували офіси тієї тернопільської фірми», - зауважив він.За словами Володимира Пуца, навіть у Тернополі відмовилися від таких же валідаторів і перейшли на стаціонарні.«Це термінали, ніяких функцій від валідаторів там немає», - відзначив депутат. Він запропонував продати назад їх підприємству «Системий зв’язок» за будь-яку ціну або ж збути деінде.