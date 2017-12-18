Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати
Сьогодні, 15:25
У Луцьку хочуть продати валідатори, які виявилися застарілими.
Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
В.о. директора Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що 936 тисяч гривень використали на купівлю валідаторів.
«Те, що нам повернуть гроші – перспектива примарна. У транспорті валідатори використовувати вже не можна. Зараз проходить слідство на правомірність заключення договору і виконання робіт. Ніби арештували офіси тієї тернопільської фірми», - зауважив він.
За словами Володимира Пуца, навіть у Тернополі відмовилися від таких же валідаторів і перейшли на стаціонарні.
«Це термінали, ніяких функцій від валідаторів там немає», - відзначив депутат Павло Данильчук. Він запропонував продати назад їх підприємству «Системий зв’язок» за будь-яку ціну або ж збути деінде.
Головне фото – ілюстративне
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Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
В.о. директора Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що 936 тисяч гривень використали на купівлю валідаторів.
«Те, що нам повернуть гроші – перспектива примарна. У транспорті валідатори використовувати вже не можна. Зараз проходить слідство на правомірність заключення договору і виконання робіт. Ніби арештували офіси тієї тернопільської фірми», - зауважив він.
За словами Володимира Пуца, навіть у Тернополі відмовилися від таких же валідаторів і перейшли на стаціонарні.
«Це термінали, ніяких функцій від валідаторів там немає», - відзначив депутат Павло Данильчук. Він запропонував продати назад їх підприємству «Системий зв’язок» за будь-яку ціну або ж збути деінде.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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