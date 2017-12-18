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Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати

Непотрібні Луцьку валідатори хочуть продати
У Луцьку хочуть продати валідатори, які виявилися застарілими.

Про це йшлося у середу, 22 серпня, під час засідання комісії міськради з з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.

В.о. директора Луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц повідомив, що 936 тисяч гривень використали на купівлю валідаторів.

«Те, що нам повернуть гроші – перспектива примарна. У транспорті валідатори використовувати вже не можна. Зараз проходить слідство на правомірність заключення договору і виконання робіт. Ніби арештували офіси тієї тернопільської фірми», - зауважив він.

За словами Володимира Пуца, навіть у Тернополі відмовилися від таких же валідаторів і перейшли на стаціонарні.

«Це термінали, ніяких функцій від валідаторів там немає», - відзначив депутат Павло Данильчук. Він запропонував продати назад їх підприємству «Системий зв’язок» за будь-яку ціну або ж збути деінде.

Головне фото – ілюстративне

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Теги: валідатор, Луцьк, гроші
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Коментарі 3
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А де ж очі були коли купували? Чи як у Фіміди завязали? За такі дії конче необхідно отого "в.о." з нею познайомити.
Афігєть, мільйон роздеребанили, а тепер з'ясовується що то взагалі не валідатори, а мультиварки...
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Як за годинник на міськраді за 26 тисяч з наших карманів заплатили, то тотальна зрада, а тут майже мілійон і все нормально, всім байдуже.
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видати депутатам замість зарплати валідатори
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