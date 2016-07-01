Середній вік молодих мам Луцького району – 27 років

За 6 місяців цього року "щедрий лелека" приніс родинам Луцького району 391 дитину, з яких 193 хлопчики та 198 дівчаток.Відразу двійнею поповнились 6 родин, 4 з них чекали на первістка, - повідомили в Головному управлінні статистики у Волинській області.На кожні 1000 жителів народилось в середньому по 12 малюків. За рівнем народжуваності район посів сьоме місце в області.Серед народжених 41% – перші за порядком народження діти, 49% – другі та треті діти. Ще 40 немовлят народилось у багатодітних сім’ях, одне з них стало одинадцятою дитиною в родині.Найбільше малюків (35%) з’явилось на світ у жінок віком 25–29 років, 27% новонароджених припало на 20–24-річних мам, 21% – на 30–34-річних. Молодими матерями віком до 20 років народжено 22 дитини (6%), а жінками у віці 40 років і старшими – 7 (2%).Середній вік матері при народженні дитини становив 27 років.Більшість народжених малюків ростуть і виховуються у повних сім’ях. Однак, кожна десята дитина народилася в одиноких матерів або в батьків, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі.