Святкуй День Незалежності у ресторації «Брама»*
Сьогодні, 18:49
У ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity», 24 серпня о 17:00 відбудеться вечірка приурочена до Дня Незалежності України.
На вас чекає найкраща українська музика, змагання справжніх козаків та козачок, конкурси та подарунки.
Пригощає Fragolino Novellina.
Буде дуже весело! Ми гарантуємо, що Вам сподобається!
Місце зустрічі змінити неможливо! Святкуймо разом в ресторації БРАМА!
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На вас чекає найкраща українська музика, змагання справжніх козаків та козачок, конкурси та подарунки.
Пригощає Fragolino Novellina.
Буде дуже весело! Ми гарантуємо, що Вам сподобається!
Місце зустрічі змінити неможливо! Святкуймо разом в ресторації БРАМА!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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