Від Мексики до Індії: грандіозний міжнародний фестиваль стартував у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 19:38
У Луцьку урочисто стартував міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором». Його відкрили надвечір 22 серпня.
Розпочали фестиваль святковою ходою учасників від Театрального майдану до замку Любарта вулицею Лесі Українки. Тож головною пішохідною вулицею Луцька пройшлися сотні гостей у етнічних костюмах різних народів. А вже у замку урочисто відкрили грандіозне фольклорне дійство.
Цьогоріч на фестивалі представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів, у програмі - вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.
Фото - Катерина Приступа
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Розпочали фестиваль святковою ходою учасників від Театрального майдану до замку Любарта вулицею Лесі Українки. Тож головною пішохідною вулицею Луцька пройшлися сотні гостей у етнічних костюмах різних народів. А вже у замку урочисто відкрили грандіозне фольклорне дійство.
Цьогоріч на фестивалі представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів, у програмі - вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.
Фото - Катерина Приступа
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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