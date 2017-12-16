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«Завжди з собою»: що в сумці головної холостячки країни Іванни Гончарук. ВІДЕО

«Завжди з собою»: що в сумці головної холостячки країни Іванни Гончарук. ВІДЕО
Луцький глянець Space magazine в рамках спільного з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроекту «Завжди з собою» дізнався, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.

Дівчина, за участю у проекті якої спостерігали мільйони, розповіла, що ходить на роботу пішки, тому у її сумці завжди є навушники, аби можна було у цей час послухати музику. Окрім того, у її вмісткій сумці завжди є, для прикладу, гаманець, телефон, а також подарунок від подруги, який вона привезла Іванні з побачення у Парижі.

Про що йдеться та які речі головна холостячка країни ще носить у своїй сумочці, дізнайтеся, переглянувши сюжет.



Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео ми показували, що завжди носить у сумці донька відомого волинського співака та композитора В’ячеслава Хурсенка Марія Хурсенко.

У майбутньому ж подаруємо унікальну можливість зазирнути до сумок інших стильних жительок нашого міста.

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Теги: Іванна Горчарук, Space magazine, сумка, Луцьк, стильний Луцьк
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