«Завжди з собою»: що в сумці головної холостячки країни Іванни Гончарук. ВІДЕО
Сьогодні, 20:56
Луцький глянець Space magazine в рамках спільного з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроекту «Завжди з собою» дізнався, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк" Іванна Гончарук.
Дівчина, за участю у проекті якої спостерігали мільйони, розповіла, що ходить на роботу пішки, тому у її сумці завжди є навушники, аби можна було у цей час послухати музику. Окрім того, у її вмісткій сумці завжди є, для прикладу, гаманець, телефон, а також подарунок від подруги, який вона привезла Іванні з побачення у Парижі.
Про що йдеться та які речі головна холостячка країни ще носить у своїй сумочці, дізнайтеся, переглянувши сюжет.
Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео ми показували, що завжди носить у сумці донька відомого волинського співака та композитора В’ячеслава Хурсенка Марія Хурсенко.
У майбутньому ж подаруємо унікальну можливість зазирнути до сумок інших стильних жительок нашого міста.
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Дівчина, за участю у проекті якої спостерігали мільйони, розповіла, що ходить на роботу пішки, тому у її сумці завжди є навушники, аби можна було у цей час послухати музику. Окрім того, у її вмісткій сумці завжди є, для прикладу, гаманець, телефон, а також подарунок від подруги, який вона привезла Іванні з побачення у Парижі.
Про що йдеться та які речі головна холостячка країни ще носить у своїй сумочці, дізнайтеся, переглянувши сюжет.
Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео ми показували, що завжди носить у сумці донька відомого волинського співака та композитора В’ячеслава Хурсенка Марія Хурсенко.
У майбутньому ж подаруємо унікальну можливість зазирнути до сумок інших стильних жительок нашого міста.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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