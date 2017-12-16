«Завжди з собою»: що в сумці головної холостячки країни Іванни Гончарук. ВІДЕО

Луцький глянецьв рамках спільного звідеопроекту «Завжди з собою» дізнався, що носить у своїй сумці відома лучанка, переможниця шоу "Холостяк"Дівчина, за участю у проекті якої спостерігали мільйони, розповіла, що ходить на роботу пішки, тому у її сумці завжди є навушники, аби можна було у цей час послухати музику. Окрім того, у її вмісткій сумці завжди є, для прикладу, гаманець, телефон, а також подарунок від подруги, який вона привезла Іванні з побачення у Парижі.Про що йдеться та які речі головна холостячка країни ще носить у своїй сумочці, дізнайтеся, переглянувши сюжет.Нагадаємо, що журнал Space magazine та Інформаційне агентство ВолиньPost започаткували відеопроект «Завжди з собою». У попередньому відео, що завжди носить у сумці донька відомого волинського співака та композитораУ майбутньому ж подаруємо унікальну можливість зазирнути до сумок інших стильних жительок нашого міста.