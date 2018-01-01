Гройсман у Луцьку розповів, чому хочуть підняти ціну на газ

Прем'єр-міністр Україниу Луцьку розповів, що вимога підвищення цін на газ зумовлена зобов'язаннями, взятими раніше.Про це йшлося 23 серпня під час зустрічі із пресою на Луцькому заводі «Мотор».Журналісти поцікавилися, чи чекати восени підвищення цін на газ.Посадовець зауважив, що питання дуже непросте. Мовляв є зобов'язання, взяті багато років тому, про підвищення цін у разі зростання їх у світі.«Насправді, я вже рік цю ситуацію стримую», – мовив Гройсман. Нині в простих користувачів газ коштує близько 11 тис грн. Однак питання постало гостро, тож у Києві наразі тривають дискусії між фахівцями.«Насправді, я стою на позиціях збалансування в першу чергу інтересів українських громадян і України», – додав прем'єр.Потреба підняття цін виникла, зокрема, через необхідність роботи із запозиченнями. Тому він наголосив, що протягом 2005-2013 років уряди запозичили 50 млрд доларів, на «обслуговування» яких щорічно треба 5 млрд. Можна або працювати зі світовими ринками та перепозичають кошти і за 10 років зводять за рахунок зростання економіки. Тому вимога підвищення – на порядку денному.«Мені це питання болить. Я розумію, що люди сприймають його категорично, негативно, я й сам сприймаю його негативно. Але між двома рішеннями я виберу те, яке буде найменше шкодити українським громадянам», – підсумував посадовець.