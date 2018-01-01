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У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО

У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
На Театральному майдані Луцька Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває у Луцьку з робочим візитом, привітав пару молодят, яка якраз узаконила свої стосунки.

Це відбулося сьогодні, 23 серпня.

Після відвідин луцького "Мотору" Володимир Гройсман прибув на Театральний майдан, звідки вирушить у прогулянку містом.

На головному майдані міста якраз перебувала пара молодят, тож володимир Гройсман підійшов до них та привітав із одруженням.

Наречений опісля ж зізнався, що Гройсман побажав їм жити довго і щасливо. Далі пара вирушила фотографуватися, а Гройсман на майдані спілкується з людьми.

У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО

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Теги: молодята, Володимир Гройсман, Луцьк
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