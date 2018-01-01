У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
Сьогодні, 13:35
На Театральному майдані Луцька Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який перебуває у Луцьку з робочим візитом, привітав пару молодят, яка якраз узаконила свої стосунки.
Це відбулося сьогодні, 23 серпня.
Після відвідин луцького "Мотору" Володимир Гройсман прибув на Театральний майдан, звідки вирушить у прогулянку містом.
На головному майдані міста якраз перебувала пара молодят, тож володимир Гройсман підійшов до них та привітав із одруженням.
Наречений опісля ж зізнався, що Гройсман побажав їм жити довго і щасливо. Далі пара вирушила фотографуватися, а Гройсман на майдані спілкується з людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Це відбулося сьогодні, 23 серпня.
Після відвідин луцького "Мотору" Володимир Гройсман прибув на Театральний майдан, звідки вирушить у прогулянку містом.
На головному майдані міста якраз перебувала пара молодят, тож володимир Гройсман підійшов до них та привітав із одруженням.
Наречений опісля ж зізнався, що Гройсман побажав їм жити довго і щасливо. Далі пара вирушила фотографуватися, а Гройсман на майдані спілкується з людьми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Чорнуха вітає з Днем Незалежності України
Останні новини
На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
Сьогодні, 13:36
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
Сьогодні, 13:35
На Волині обікрали свиноферму
Сьогодні, 13:27
Гройсман у Луцьку розповів, чому хочуть підняти ціну на газ
Сьогодні, 13:21