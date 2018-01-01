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Я оголосив війну контрабанді, – Гройсман у Луцьку

Я оголосив війну контрабанді, – Гройсман у Луцьку
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман у Луцьку розповів, що спільно із керівництвом ДФС вдалося викрити злочинні схеми на митниці. Посадовець «оголосив війну» контрабанді, та каже, що готовий захищати керівників, які борються із таким станом речей.

Про це він повідомив 23 серпня під час робочого візиту до Луцька.

Гройсман пригадав, що проблематику надходжень від митниці почав вивчати ще кілька років тому, план надходжень від структури за 2017 рік перевиконали на 79 млрд грн.

«Але поки ми займалися знищенням тих схем, які були, абсолютно непомітно почали створювати нові організовані злочинні схеми у яких беруть участь, я наголошую на цьому, представники держави, різних органів», мовив Гройсман.

За його словами, ці дані йому відкрив в. о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, і тоді Гройсман вжахнувся, що країну грабують. Адже кошти можна було б залучити, наприклад, на те ж будівництво доріг.

«Я два місяці тому сказав, що не буду приховувати злочини, які є в державі. Тому я вийшов у публічну площину та оголосив війну контрабанді і дав доручення керівнику ДФС, міністру внутрішніх справ та національної поліції спільно об’єднати зусилля для того, щоби припинити незаконне ввезення товарів на територію України, щоб розмитнювали по справедливих цінах і наповнювали бюджет», – додав посадовець.

За його словами, керівнику ДФС та митниці також не просто, адже у цих структурах теж є люди, які сприяли схемам на митниці.

Тому він заявив, що захищатиме керівництво митниці та ДФС, яке буде боротися із контрабандою.

«Дуже добре, що є такі керівники, як Продан, який сказав, я буду виконувати це завдання, як завдання моєї честі. Вчора він вийшов і сказав, що йому важко, що тиснуть на нього та його рідних. Однак і це не має нікого зупинити – ми маємо чесно робити свою роботу і суспільство нас буде підтримувати», – завершив Гройсман.

Нагадаємо, посадовець прибув до міста 23 серпня та оглянув завод "Мотор". Після він вирушив до центру міста, де привітав молодят, вислухав по проблеми луцької "Освіти", а також прогулявся вулицею Лесі Українки.

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Теги: Володимир Гройсман, Луцьк, митниця
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