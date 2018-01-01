Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня

Літо уже підходить до свого логічного завершення, слід добряче відпочити перед тим, як прийде похмура осінь.Ці вихідні - останні цього літа, тож варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.Подія:Тип заходу: Міжнародний фестивальМісце: локації містаЩо обіцяють: «Поліське літо з фольклором» ‒ це грандіозне свято танцю та пісні, на яке до Луцька приїздять колективи з різних куточків України та світу.Цьогоріч на фестивалі будуть представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів у програмі: вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.Подія:Місце: локації містаЩо обіцяють: З нагоди Дня Незалежності у Луцьку заплановано низку культурно-просвітницьких та патріотичних заходів, мистецьких виставок, екскурсій. Тож долучайтесь до святкування 27-ої річниці незалежності нашої країни!Подія:Тип заходу: матчева зустрічМісце: просп. Президента Грушевського (РЦ «Промінь»)Початок: 15:00Що обіцяють: Грандіозна спортивна подія збере у Луцьку потужних атлетів України та Європи, які вже давно стали відомими у всьому світі. Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать хто сильніший у запеклому протистоянні. Головним рефері турніру буде володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України ‒ Василь Вірастюк.Подія:Тип заходу: концертМісце: Театральний майданПочаток: 16:00Що обіцяють: у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче».Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант» Ярослав Джусь.Подія:Тип заходу: велопробігМісце: Театральний майданПочаток: 9:30Що обіцяють: із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках». Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан. Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».Подія:Тип заходу: міжнародний джазовий фестивальМісце: Луцький замокПочаток: 18:00Що обіцяють: Цьогоріч організатори фестивалю підготували особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців. До створення надзвичайного музичного свята у Луцьку долучаються творці сучасного джазу з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США. В рамках фестивалю також заплановано цікаві культурні ексклюзиви, майстер-класи від музикантів, художників і гончарів.Подія:Тип заходу: перший офіційний турнір професійної асоціації диск гольфу.Місце: іподром у Центральному паркуЩо обіцяють: планується участь у турнірі українських спортсменів з Києва, Львова та Луцька, а також гравці з США та Європи. Турнір буде проходити в Луцьку на іподромі, що в Центральному парку ім. Лесі Українки, за сприяння департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Змагання відбудуться у шість раундів по 9 стаціонарних кошиків, кожен раунд довжиною 1076 метрів.Фільм:Жанр: бойовик, трилер, драмаМісце: «Premier City»Початок: 10:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15Про що фільм?20 000 років тому Земля була холодним і незатишним місцем, в якому смерть підстерігала людину на кожному кроці, а життя залежало від того, чи вдалося загнати здобич чи ні. Молодий мисливець з племені, яке за рівнем життя і культури було одним з найрозвиненіших на планеті, опиняється один на один з ворожим світом, повним смертельних небезпек. Йому належить заглянути в обличчя своїм страхам і знайти дорогу додому. І можливо, від результату його подорожі залежить доля всього людства.Фільм:Жанр: фантастика, бойовик, трилер, криміналМісце: «Premier City»Початок: 11:15, 20:00Про що фільм?У Лос-Анджелесі недалекого майбутнього кожен поважаючий себе злочинець відправляється за медичною допомогою до суворої Медсестри, яка утримує готель «Артеміда». Тут члени особливого клубу можуть отримати лікування і відпочити. Але парочка нових клієнтів випадково приводить за собою місцевого кримінального боса, який бажає отримати заповітний предмет, викрадений в результаті пограбування. Постояльцям готелю доведеться чимало попотіти, адже всередині суворо заборонено будь-яку зброю.Фільм:Жанр: бойовикМісце: «Premier City»Початок: 18:00, 22:00Про що фільм?Привиди - елітний загін надсекретної розвідки: офіційно вони не існують, але насправді - реальні. Вони вирішують задачі, коли старі методи вже не працюють, і завжди домагаються поставленої мети. Суперагента загону за підтримки ЦРУ чекає непроста місія: таємно вивести з Індонезії поліцейського, який володіє доказами корупції в вищих політичних колах. До рятівного літака їм належить подолати 22 смертельно небезпечні милі.