Куди піти на вихідні у Луцьку: 24-26 серпня
Сьогодні, 11:00
Літо уже підходить до свого логічного завершення, слід добряче відпочити перед тим, як прийде похмура осінь.
Ці вихідні - останні цього літа, тож варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 24 серпня
Подія: «Поліське літо з фольклором»
Тип заходу: Міжнародний фестиваль
Місце: локації міста
Що обіцяють: «Поліське літо з фольклором» ‒ це грандіозне свято танцю та пісні, на яке до Луцька приїздять колективи з різних куточків України та світу.
Цьогоріч на фестивалі будуть представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів у програмі: вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.
Подія: Заходи з нагоди Дня Незалежності України
Місце: локації міста
Що обіцяють: З нагоди Дня Незалежності у Луцьку заплановано низку культурно-просвітницьких та патріотичних заходів, мистецьких виставок, екскурсій. Тож долучайтесь до святкування 27-ої річниці незалежності нашої країни!
Подія: Міжнародна матчева зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи»
Тип заходу: матчева зустріч
Місце: просп. Президента Грушевського (РЦ «Промінь»)
Початок: 15:00
Що обіцяють: Грандіозна спортивна подія збере у Луцьку потужних атлетів України та Європи, які вже давно стали відомими у всьому світі. Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать хто сильніший у запеклому протистоянні. Головним рефері турніру буде володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України ‒ Василь Вірастюк.
Подія: виступ гурту «Шпилясті кобзарі»
Тип заходу: концерт
Місце: Театральний майдан
Початок: 16:00
Що обіцяють: у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче».
Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант» Ярослав Джусь.
Подія: Велопробіг у вишиванках
Тип заходу: велопробіг
Місце: Театральний майдан
Початок: 9:30
Що обіцяють: із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках». Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан. Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Субота-неділя, 25-26 серпня
Подія: «Art Jazz Cooperation»
Тип заходу: міжнародний джазовий фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 18:00
Що обіцяють: Цьогоріч організатори фестивалю підготували особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців. До створення надзвичайного музичного свята у Луцьку долучаються творці сучасного джазу з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США. В рамках фестивалю також заплановано цікаві культурні ексклюзиви, майстер-класи від музикантів, художників і гончарів.
Подія: Турнір з диск гольфу «Кубок Любарта»
Тип заходу: перший офіційний турнір професійної асоціації диск гольфу.
Місце: іподром у Центральному парку
Що обіцяють: планується участь у турнірі українських спортсменів з Києва, Львова та Луцька, а також гравці з США та Європи. Турнір буде проходити в Луцьку на іподромі, що в Центральному парку ім. Лесі Українки, за сприяння департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Змагання відбудуться у шість раундів по 9 стаціонарних кошиків, кожен раунд довжиною 1076 метрів.
24-26 серпня. КІНО
Фільм: Альфа
Жанр: бойовик, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Про що фільм?
20 000 років тому Земля була холодним і незатишним місцем, в якому смерть підстерігала людину на кожному кроці, а життя залежало від того, чи вдалося загнати здобич чи ні. Молодий мисливець з племені, яке за рівнем життя і культури було одним з найрозвиненіших на планеті, опиняється один на один з ворожим світом, повним смертельних небезпек. Йому належить заглянути в обличчя своїм страхам і знайти дорогу додому. І можливо, від результату його подорожі залежить доля всього людства.
Фільм: Готель «Артеміда»
Жанр: фантастика, бойовик, трилер, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 20:00
Про що фільм?
У Лос-Анджелесі недалекого майбутнього кожен поважаючий себе злочинець відправляється за медичною допомогою до суворої Медсестри, яка утримує готель «Артеміда». Тут члени особливого клубу можуть отримати лікування і відпочити. Але парочка нових клієнтів випадково приводить за собою місцевого кримінального боса, який бажає отримати заповітний предмет, викрадений в результаті пограбування. Постояльцям готелю доведеться чимало попотіти, адже всередині суворо заборонено будь-яку зброю.
Фільм: 22 милі
Жанр: бойовик
Місце: «Premier City»
Початок: 18:00, 22:00
Про що фільм?
Привиди - елітний загін надсекретної розвідки: офіційно вони не існують, але насправді - реальні. Вони вирішують задачі, коли старі методи вже не працюють, і завжди домагаються поставленої мети. Суперагента загону за підтримки ЦРУ чекає непроста місія: таємно вивести з Індонезії поліцейського, який володіє доказами корупції в вищих політичних колах. До рятівного літака їм належить подолати 22 смертельно небезпечні милі.
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Ці вихідні - останні цього літа, тож варто подбати про те, як, де і з ким їх провести. Вікенд буде доволі насиченими у культурному та розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П’ятниця, 24 серпня
Подія: «Поліське літо з фольклором»
Тип заходу: Міжнародний фестиваль
Місце: локації міста
Що обіцяють: «Поліське літо з фольклором» ‒ це грандіозне свято танцю та пісні, на яке до Луцька приїздять колективи з різних куточків України та світу.
Цьогоріч на фестивалі будуть представлені колективи з Мексики, Індії, Єгипту, Італії, Туреччини та Литви. Окрім яскравих танців та співів у програмі: вечори відпочинку, колективні фотосесії, танцювальні майстер-класи.
Подія: Заходи з нагоди Дня Незалежності України
Місце: локації міста
Що обіцяють: З нагоди Дня Незалежності у Луцьку заплановано низку культурно-просвітницьких та патріотичних заходів, мистецьких виставок, екскурсій. Тож долучайтесь до святкування 27-ої річниці незалежності нашої країни!
Подія: Міжнародна матчева зустріч стронгменів «Збірної України» проти «Збірної Європи»
Тип заходу: матчева зустріч
Місце: просп. Президента Грушевського (РЦ «Промінь»)
Початок: 15:00
Що обіцяють: Грандіозна спортивна подія збере у Луцьку потужних атлетів України та Європи, які вже давно стали відомими у всьому світі. Богатирі позмагаються у 6 вправах і визначать хто сильніший у запеклому протистоянні. Головним рефері турніру буде володар титулу Найсильніша людина планети, Заслужений майстер спорту України ‒ Василь Вірастюк.
Подія: виступ гурту «Шпилясті кобзарі»
Тип заходу: концерт
Місце: Театральний майдан
Початок: 16:00
Що обіцяють: у рамках заходів з відзначення Дня Незалежності України на Театральному майдані Луцька відбудеться традиційна мистецька акція «Кобзарське віче».
Цьогоріч у заході візьме участь колектив «Шпилясті кобзарі». Молоді колоритні та завзяті бандуристи у стилі «музичний шарж» виконують авторські пісні, інструментальні твори, cover-версії світових хітів та українських народних пісень у сучасному форматі. Ініціатором створення гурту є відомий бандурист, володар призу глядацьких симпатій шоу «Україна має талант» Ярослав Джусь.
Подія: Велопробіг у вишиванках
Тип заходу: велопробіг
Місце: Театральний майдан
Початок: 9:30
Що обіцяють: із нагоди Дня Незалежності у Луцьку 24 серпня відбудеться акція «Велопробіг у вишиванках». Про це повідомили у КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк». Маршрут велопробігу: Театральний майдан - маршрут міського тролейбусу №15а - Театральний майдан. Збір 24 серпня о 09:30 на Театральній площі, біля інформаційного намету «Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк».
Субота-неділя, 25-26 серпня
Подія: «Art Jazz Cooperation»
Тип заходу: міжнародний джазовий фестиваль
Місце: Луцький замок
Початок: 18:00
Що обіцяють: Цьогоріч організатори фестивалю підготували особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців. До створення надзвичайного музичного свята у Луцьку долучаються творці сучасного джазу з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США. В рамках фестивалю також заплановано цікаві культурні ексклюзиви, майстер-класи від музикантів, художників і гончарів.
Подія: Турнір з диск гольфу «Кубок Любарта»
Тип заходу: перший офіційний турнір професійної асоціації диск гольфу.
Місце: іподром у Центральному парку
Що обіцяють: планується участь у турнірі українських спортсменів з Києва, Львова та Луцька, а також гравці з США та Європи. Турнір буде проходити в Луцьку на іподромі, що в Центральному парку ім. Лесі Українки, за сприяння департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Змагання відбудуться у шість раундів по 9 стаціонарних кошиків, кожен раунд довжиною 1076 метрів.
24-26 серпня. КІНО
Фільм: Альфа
Жанр: бойовик, трилер, драма
Місце: «Premier City»
Початок: 10:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Про що фільм?
20 000 років тому Земля була холодним і незатишним місцем, в якому смерть підстерігала людину на кожному кроці, а життя залежало від того, чи вдалося загнати здобич чи ні. Молодий мисливець з племені, яке за рівнем життя і культури було одним з найрозвиненіших на планеті, опиняється один на один з ворожим світом, повним смертельних небезпек. Йому належить заглянути в обличчя своїм страхам і знайти дорогу додому. І можливо, від результату його подорожі залежить доля всього людства.
Фільм: Готель «Артеміда»
Жанр: фантастика, бойовик, трилер, кримінал
Місце: «Premier City»
Початок: 11:15, 20:00
Про що фільм?
У Лос-Анджелесі недалекого майбутнього кожен поважаючий себе злочинець відправляється за медичною допомогою до суворої Медсестри, яка утримує готель «Артеміда». Тут члени особливого клубу можуть отримати лікування і відпочити. Але парочка нових клієнтів випадково приводить за собою місцевого кримінального боса, який бажає отримати заповітний предмет, викрадений в результаті пограбування. Постояльцям готелю доведеться чимало попотіти, адже всередині суворо заборонено будь-яку зброю.
Фільм: 22 милі
Жанр: бойовик
Місце: «Premier City»
Початок: 18:00, 22:00
Про що фільм?
Привиди - елітний загін надсекретної розвідки: офіційно вони не існують, але насправді - реальні. Вони вирішують задачі, коли старі методи вже не працюють, і завжди домагаються поставленої мети. Суперагента загону за підтримки ЦРУ чекає непроста місія: таємно вивести з Індонезії поліцейського, який володіє доказами корупції в вищих політичних колах. До рятівного літака їм належить подолати 22 смертельно небезпечні милі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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