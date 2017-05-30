вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гройсман підтримав новації на залізниці на Волині

Гройсман підтримав новації на залізниці на Волині
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підтримав ініціативу «Укрзалізниці» щодо контейнерного терміналу на станції Ковель та електрифікації дільниці Ковель – Ізов.

«У нас повне порозуміння з керівництвом Укрзалізниці», – наголосив глава уряду під час спілкування з залізничниками в локомотивному депо «Ковель», передає IA ZIK.

За словами виконувача обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, Ковель – це ключова точка на залізничній мапі, модернізація інфраструктури якої дасть змогу створити новий транзитний коридор, що стане конкурентом переходу Брест – Малашевичи. Наразі «Укрзалізниця» розпочала пошук партнерів для будівництва контейнерного терміналу на станції Ковель.

Він також зазначив, що вже сьогодні спостерігається стрімке зростання вантажопотоку між Європейським Союзом та Україною, тому «Укрзалізниця» реагує на цю тенденцію та розвиває нові вантажні маршрути.

За його словами, перспективним є утворення термінальних комплексів на станції Чоп, де будуть оброблятися вантажі, що прямують до центральної та північної Європи.

Окрім цього, він повідомив прем’єр-міністру України, що «Укрзалізниця» планує у 2020 році завершити електрифікацію дільниці Ковель – Ізов. Наразі вже виконано техніко-економічне обґрунтування проекту електрифікації та є позитивний експертний висновок. Найближчим часом беде розробленно проект електрифікації та надано його на розгляд і затвердження уряду.

«Електрифікація цієї ділянки, крім зменшення експлуатаційних витрат, сприятиме скороченню терміну доставки вантажів, збільшенню маси вантажних поїздів та спрощенню технології організації залізничного руху», – розповів Євген Кравцов.

Він зауважив, що після завершення електрифікації цієї дільниці виникне потреба в придбанні нових вантажних електропоїздів змінного струму. «Укрзалізниця» вже зараз вивчає ринок виробників такого рухомого складу та планує придбати його вже наступного року. Також обов’язково будемо ставити умову локалізації відповідного виробництва в Україні», – додав керівник «Укрзалізниці».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир Гройсман, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хто живе на ЛПЗ, тому у житті везе»: день на луцькому районі контрастів. ФОТО
Водію, через якого волинянка залишилася без щелепи та піднебіння, дали «умовне»
У Луцьку підліток стрибнув із вікна через нещасне кохання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Тарас Яковлев Тарас
Яковлев вітає волинян з Днем Незалежності!
Останні новини
Помер відомий волинський історик
Сьогодні, 21:50
Відпочинок у луцькому кафе: госпіталізували 6 осіб
Сьогодні, 21:41
Гройсман підтримав новації на залізниці на Волині
Сьогодні, 21:23
День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя
Сьогодні, 20:57
Волинська пенсіонерка шиє бійцям українські прапори. ВІДЕО
Сьогодні, 19:50
Схожі новини
Гройсман у Луцьку розповів, чому хочуть підняти ціну на газ Гройсман у Луцьку розповів, чому хочуть підняти ціну на газ
Сьогодні, 13:21
Відома програма візиту Гройсмана на Волинь Відома програма візиту Гройсмана на Волинь
22 серпень, 11:13
Дороги, децентралізація та митниця: візит Гройсмана на Волинь Дороги, децентралізація та митниця: візит Гройсмана на Волинь
30 травень, 2017, 14:19
На Волинь приїде Гройсман На Волинь приїде Гройсман
29 травень, 2017, 14:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Медики завершили розслідування отруєння у «Садибі на джерелах»
Сьогодні, 22:17
 0
Помер відомий волинський історик
Сьогодні, 21:50
 0
Відпочинок у луцькому кафе: госпіталізували 6 осіб
Сьогодні, 21:41
 0
Гройсман підтримав новації на залізниці на Волині
Сьогодні, 21:23
 0
День жалоби: у Луцьку обмежать розваги через загибель Героя
Сьогодні, 20:57
 0
Медіа
відео
1/8