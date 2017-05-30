Гройсман підтримав новації на залізниці на Волині

Володимир Гройсман підтримав ініціативу «Укрзалізниці» щодо контейнерного терміналу на станції Ковель та електрифікації дільниці Ковель – Ізов.



«У нас повне порозуміння з керівництвом Укрзалізниці», – наголосив глава уряду під час спілкування з залізничниками в локомотивному депо «Ковель», передає



За словами виконувача обов’язків голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова, Ковель – це ключова точка на залізничній мапі, модернізація інфраструктури якої дасть змогу створити новий транзитний коридор, що стане конкурентом переходу Брест – Малашевичи. Наразі «Укрзалізниця» розпочала пошук партнерів для будівництва контейнерного терміналу на станції Ковель.



Він також зазначив, що вже сьогодні спостерігається стрімке зростання вантажопотоку між Європейським Союзом та Україною, тому «Укрзалізниця» реагує на цю тенденцію та розвиває нові вантажні маршрути.



За його словами, перспективним є утворення термінальних комплексів на станції Чоп, де будуть оброблятися вантажі, що прямують до центральної та північної Європи.



Окрім цього, він повідомив прем’єр-міністру України, що «Укрзалізниця» планує у 2020 році завершити електрифікацію дільниці Ковель – Ізов. Наразі вже виконано техніко-економічне обґрунтування проекту електрифікації та є позитивний експертний висновок. Найближчим часом беде розробленно проект електрифікації та надано його на розгляд і затвердження уряду.



«Електрифікація цієї ділянки, крім зменшення експлуатаційних витрат, сприятиме скороченню терміну доставки вантажів, збільшенню маси вантажних поїздів та спрощенню технології організації залізничного руху», – розповів Євген Кравцов.



Він зауважив, що після завершення електрифікації цієї дільниці виникне потреба в придбанні нових вантажних електропоїздів змінного струму. «Укрзалізниця» вже зараз вивчає ринок виробників такого рухомого складу та планує придбати його вже наступного року. Також обов’язково будемо ставити умову локалізації відповідного виробництва в Україні», – додав керівник «Укрзалізниці».



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