У райцентрі на Волині запрацював оригінальний фонтан. ВІДЕО
Сьогодні, 22:46
У містечку Маневичі на Волині у тестовому режимі запрацював красивий фонтан.
Про це у соціальній мережі Facebook голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«У тестовому режимі фонтан у Маневичах вже запрацював. Так що запрошуємо усіх завтра на свято!» - зазначив Линдюк.
Він також опублікував відео водограю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соціальній мережі Facebook голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.
«У тестовому режимі фонтан у Маневичах вже запрацював. Так що запрошуємо усіх завтра на свято!» - зазначив Линдюк.
Він також опублікував відео водограю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Савченко вітає з Днем Незалежності!
Останні новини
Сурогат вийшов боком: луцький суд «впаяв» порушниці штраф
Сьогодні, 23:11
У райцентрі на Волині запрацював оригінальний фонтан. ВІДЕО
Сьогодні, 22:46
Медики завершили розслідування отруєння у «Садибі на джерелах»
Сьогодні, 22:17
Помер відомий волинський історик
Сьогодні, 21:50
Відпочинок у луцькому кафе: госпіталізували 6 осіб
Сьогодні, 21:41