У райцентрі на Волині запрацював оригінальний фонтан. ВІДЕО





Про це у соціальній мережі Facebook голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.



«У тестовому режимі фонтан у Маневичах вже запрацював. Так що запрошуємо усіх завтра на свято!» - зазначив Линдюк.



Він також опублікував відео водограю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У містечку Маневичі на Волині у тестовому режимі запрацював красивий фонтан.Про це у соціальній мережі Facebook голова Маневицької РДА«У тестовому режимівже запрацював. Так що запрошуємо усіх завтра на свято!» - зазначив Линдюк.Він також опублікував відео водограю.

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