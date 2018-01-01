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У райцентрі на Волині запрацював оригінальний фонтан. ВІДЕО

У райцентрі на Волині запрацював оригінальний фонтан. ВІДЕО
У містечку Маневичі на Волині у тестовому режимі запрацював красивий фонтан.

Про це у соціальній мережі Facebook голова Маневицької РДА Андрій Линдюк.

«У тестовому режимі фонтан у Маневичах вже запрацював. Так що запрошуємо усіх завтра на свято!» - зазначив Линдюк.

Він також опублікував відео водограю.



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Теги: фонтан
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