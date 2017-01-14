Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО
Сьогодні, 06:20
Центральний парк Луцька напередодні Дня Незалежності прикрасили новою ілюмінацією.
Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Як ідеться у повідомленні, таке освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде щовечора.
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Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.
Як ідеться у повідомленні, таке освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде щовечора.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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