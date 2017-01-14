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Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО

Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО
Центральний парк Луцька напередодні Дня Незалежності прикрасили новою ілюмінацією.

Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Як ідеться у повідомленні, таке освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде щовечора.

Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО
Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО
Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО
Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО


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Теги: ілюмінація, Луцьк
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