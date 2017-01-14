Луцький парк прикрасили патріотичною ілюмінацією. ФОТО





Про це повідомляє інтернет-видання



Як ідеться у повідомленні, таке освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде щовечора.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Центральний парк Луцька напередодні Дня Незалежності прикрасили новою ілюмінацією.Про це повідомляє інтернет-видання Волинь24 Як ідеться у повідомленні, таке освітлення в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки буде щовечора.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію