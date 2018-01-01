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25 серпня на Волині: гортаючи календар

25 серпня на Волині: гортаючи календар
Цього дня день народження святкує директор департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Лариса Карп'як (на фото).

Також 25 серпня особисте свято відзначає колишній начальник Луцького відділу поліції ГУНП України у Волинській області Ігор Муковоз, український літературознавець і політик, президент Міжнародного громадського об'єднання «Волинське братство» Микола Жулинський, начальник управління культури Волинської облдержадміністрації Валерій Дмитрук.

Іменинники сьогоднішнього дня - В'ячеслав, Олександр, Ілля, Микола, Степан, Антон, Іван, Федір та Михайло.

Вітаємо усіх іменинників цього дня та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!

25 серпня 1955 року – згідно з наказом Міністерства сільського господарства Української Радянської Соціалістичної Республіки Луцький ремонтний завод ввели в експлуатацію.

25 серпня 1991 – у Луцьку демонтували пам’ятник Леніну, а над приміщенням обласної ради підняли синьо-жовтий прапор.

У 2012 році в Луцьку відкрили Центр туристичної інформації та послуг.

2013 року в Луцька з'явилося нове місто-партнер - чеський Кійов.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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