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У Мукачеві – масштабна пожежа на «Новій пошті»

У Мукачеві – масштабна пожежа на «Новій пошті»
У Мукачеві – масштабна пожежа на складському приміщенні «Нової пошти». Вогонь охопив всю будівлю.

Пожежа сталася увечері в п’ятницю, 24 серпня, - пише "Новое врямя" з посиланням на інформацію Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами рятувальників, вогонь у складському приміщенні спалахнув приблизно о 20:50. О 22:25 пожежу локалізовано, триває ліквідація.

За попередніми даними, пожежа вирує на площі 2400 кв. м. Через підвищений номер складності до гасіння залучені додаткові сили та засоби ДСНС. Над ліквідацією пожежі працює десять одиниць основної пожежної техніки та три одиниці допоміжної техніки, а також понад 50 рятувальників.

Як повідомляє кореспондент Mukachevo.net з місця події, вогонь охопив всю будівлю, чути вибухи.

Пожежа виникла у складському приміщення головного і найбільшого відділення компанії у місті по вулиці Кооперативна.




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Теги: Мукачево, Нова пошта, пожежа
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