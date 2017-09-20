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Помер сенатор Джон Маккейн

Помер сенатор Джон Маккейн
Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн помер на 82-му році життя.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на NBCNews.

Джон Маккейн помер у суботу, 25 серпня, о 16:29 за місцевим часом, в оточенні своєї родини.

"З сенатором, коли він пішов, була його дружина Сінді та їхня родина. Він до самої смерті вірно служив Сполученим Штатам Америки протягом шістдесяти років", - йдеться в короткій заяві офісу Маккейна.

Напередодні Джон Маккейн вирішив припинити лікування від онкологічної хвороби, котру виявили в нього торік. Близькі Маккейна пояснили, що хвороба ще рік тому розвивалася агресивно, а прогнози лікарів були невтішними. Однак сенатор перевершив очікування медиків і протримався рік. "Проте прогрес захворювання і невблаганний вік виносить свій вердикт. З притаманною силою волі він зараз вирішив припинити медичне лікування", - розповіли рідні Маккейна.

Вони подякували всім, хто допомагав сенатору боротися з хворобою та молився за нього. Дружина сенатора залишила у Twitter зворушливе зізнання: "Я люблю свого чоловіка всім своїм серцем".

Маккейн був кандидатом у президенти від республіканців у 2008 році. Він відвідував Київ у дні Революції Гідності та висловлював велику симпатію до України та українського народу. Протягом багатьох років сенатор залишався ключовим голосом в Республіканській партії та одним із найвідоміших американських політиків у світі.

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Теги: смерть, США
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