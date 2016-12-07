Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО
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У Ковелі, на вулиці Володимирській, патрульні поліцейські зупинили Renault Megane за порушення ПДР.
Це сталося 25 серпня, - повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
При перевірці та під час спілкування виявили ознаки наркотичного сп’яніння у водія. Чоловік мав порушення мови й координації рухів, а його зіниці не реагували на світло.
За даним фактом на нього оформили постанову та протокол, у тому числі, за керування в стані наркосп’яніння.
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Це сталося 25 серпня, - повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
При перевірці та під час спілкування виявили ознаки наркотичного сп’яніння у водія. Чоловік мав порушення мови й координації рухів, а його зіниці не реагували на світло.
За даним фактом на нього оформили постанову та протокол, у тому числі, за керування в стані наркосп’яніння.
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