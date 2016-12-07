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Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО

Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО
У Ковелі, на вулиці Володимирській, патрульні поліцейські зупинили Renault Megane за порушення ПДР.

Це сталося 25 серпня, - повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

При перевірці та під час спілкування виявили ознаки наркотичного сп’яніння у водія. Чоловік мав порушення мови й координації рухів, а його зіниці не реагували на світло.

За даним фактом на нього оформили постанову та протокол, у тому числі, за керування в стані наркосп’яніння.
Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО

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Теги: наркоман, водій, поліція, Ковель, порушення
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