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У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО

У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО
У Києві на вулиці Анни Ахматової сталася серйозна ДТП.

Про це пише Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, зіткнулися Dacia та Volkswagen.

На місці працюють два екіпажі швидкої допомоги і наряд поліції. За словами очевидців, у постраждалих – серйозні травми.

Причини аварії з’ясовуються.

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Теги: ДТП, аварія, Київ
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