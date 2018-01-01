У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 02:25
У Києві на вулиці Анни Ахматової сталася серйозна ДТП.
Про це пише Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, зіткнулися Dacia та Volkswagen.
На місці працюють два екіпажі швидкої допомоги і наряд поліції. За словами очевидців, у постраждалих – серйозні травми.
Причини аварії з’ясовуються.
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Про це пише Київ Оперативний на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, зіткнулися Dacia та Volkswagen.
На місці працюють два екіпажі швидкої допомоги і наряд поліції. За словами очевидців, у постраждалих – серйозні травми.
Причини аварії з’ясовуються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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