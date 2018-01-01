Приміщення у центрі Луцька продадуть на аукціоні
Сьогодні, 10:28
У Луцьку приміщення колишнього магазину «Планета», що на проспекті Волі, 8 продадуть.
Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що приміщення площею 89,4 метри квадратні звільнили ще у лютому.
«Вона зараз вільне і його продадуть на аукціоні через платформу ProZorro», - зауважила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.
Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що приміщення площею 89,4 метри квадратні звільнили ще у лютому.
«Вона зараз вільне і його продадуть на аукціоні через платформу ProZorro», - зауважила вона.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Середньовічна костюмерна та фаєр-шоу: розповіли, чим дивуватиме лицарський фестиваль у Луцьку
Сьогодні, 10:49
Луцькій книгарні «Освіта» пропонують переїхати
Сьогодні, 10:29
Приміщення у центрі Луцька продадуть на аукціоні
Сьогодні, 10:28
«Дякую за увагу»: волинський чиновник йде з посади. ФОТО
Сьогодні, 10:28
Троє молодиків гуляли Луцьком з наркотиками
Сьогодні, 10:17