Приміщення у центрі Луцька продадуть на аукціоні

У Луцьку приміщення колишнього магазину «Планета», що на проспекті Волі, 8 продадуть.Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.Начальник відділу управління майном міської комунальної власностірозповіла, що приміщення площею 89,4 метри квадратні звільнили ще у лютому.«Вона зараз вільне і його продадуть на аукціоні через платформу ProZorro», - зауважила вона.