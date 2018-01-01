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Приміщення у центрі Луцька продадуть на аукціоні

Приміщення у центрі Луцька продадуть на аукціоні
У Луцьку приміщення колишнього магазину «Планета», що на проспекті Волі, 8 продадуть.

Про це йшлося у понеділок, 27 серпня, під час засідання постійної комісії міської ради з питань комунального майна та приватизації.

Начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко розповіла, що приміщення площею 89,4 метри квадратні звільнили ще у лютому.

«Вона зараз вільне і його продадуть на аукціоні через платформу ProZorro», - зауважила вона.

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Теги: книгарня, Луцьк, продаж
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