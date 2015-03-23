У Шацьку сталася пожежа
Сьогодні, 17:13
У селищі Шацьк сталася пожежа.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Виявилося, що виникло загоряння господарської споруди місцевого жителя, 1952 р.н..
Пожежу ліквідували працівники ДСНС. На щастя, потерпілих немає.
Внаслідок пожежі вогонь пошкодив дах сараю. Попередня причина загоряння - коротке замикання електропроводки, сума збитків встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.
Виявилося, що виникло загоряння господарської споруди місцевого жителя, 1952 р.н..
Пожежу ліквідували працівники ДСНС. На щастя, потерпілих немає.
Внаслідок пожежі вогонь пошкодив дах сараю. Попередня причина загоряння - коротке замикання електропроводки, сума збитків встановлюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повідомили результати «експериментальної» співпраці волинських митників і поліції щодо ввезення авто
Сьогодні, 17:21
У Шацьку сталася пожежа
Сьогодні, 17:13