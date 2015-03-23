У Шацьку сталася пожежа





Про це повідомили у Шацькому відділенні поліції.



Виявилося, що виникло загоряння господарської споруди місцевого жителя, 1952 р.н..



Пожежу ліквідували працівники ДСНС. На щастя, потерпілих немає.



Внаслідок пожежі вогонь пошкодив дах сараю. Попередня причина загоряння - коротке замикання електропроводки, сума збитків встановлюється.

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