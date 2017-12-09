У Луцьку просять збільшити кількість «лежачих поліцейських»





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті



"Встановити лежачі поліцейські на проспекті Волі (біля 4 гімназії і комерційного технікуму), на паралельних вулицях Коперніка (біля 4 гімназії і вул. Вавілова) і С.Бандери (перед поворотом до бару «Майдан»), на переході біля Краєзнавчого музею, на вул. Рівненській (на переході біля кладовища) і вул.Кравчука (біля бару «Млин», перехід до 21 гімназії)", - пише автор ініціативи Глазунов Дмитро.



Також пропонують встановити захисні парапети для пішоходів в місцях масового скупчення людей і дітей – напроти виїзду з Шопена на Волі, напроти 4 гімназії та на мосту біля дитячої залізної дороги (на початку і в кінці мосту), оскільки на цьому проміжку водії на повороті надто щільно притискаються до бровки і можуть вилетіти на тротуар. Це можуть бути металеві конструкції, чи просто бетонні клумби з квітами.



Автор петиції просить вивчити можливість встановлення у Луцьку максимальної кількості відеореєстраторів і відеокамер.



Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням:

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку просять встановити "лежачі поліцейські" на низці вулиць: Волі, Степана Бандери, Рівненській і Кравчука.Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій "Встановити лежачі поліцейські на проспекті Волі (біля 4 гімназії і комерційного технікуму), на паралельних вулицях Коперніка (біля 4 гімназії і вул. Вавілова) і С.Бандери (перед поворотом до бару «Майдан»), на переході біля Краєзнавчого музею, на вул. Рівненській (на переході біля кладовища) і вул.Кравчука (біля бару «Млин», перехід до 21 гімназії)", - пише автор ініціативиТакож пропонують встановити захисні парапети для пішоходів в місцях масового скупчення людей і дітей – напроти виїзду з Шопена на Волі, напроти 4 гімназії та на мосту біля дитячої залізної дороги (на початку і в кінці мосту), оскільки на цьому проміжку водії на повороті надто щільно притискаються до бровки і можуть вилетіти на тротуар. Це можуть бути металеві конструкції, чи просто бетонні клумби з квітами.Автор петиції просить вивчити можливість встановлення у Луцьку максимальної кількості відеореєстраторів і відеокамер.Підтримати ініціативу лучанина можна за посиланням: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1151

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